伙JW朱敏瀚張頴康拍《痞子2》 延續最佳拍檔氣勢 周嘉洛無懼緋聞翻炒 孖陳瀅搵真銀

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

周嘉洛、陳瀅、JW、朱敏瀚、張頴康兔年將再合作新劇《痞子殿下2》，周嘉洛絕對是在拍檔中最大豐收的一個，他表示最開心奪最受歡迎電視拍檔獎，最能反映因他們的努力而得到的收穫，至於獲最受歡迎電視男角色獎，他感獎項是突如其來，在《痞子殿下2》會再努力一點，希望觀眾會喜愛新劇的角色。

從沒想過何時可封視帝的周嘉洛說：「如果能與朱敏瀚、張穎康一起角逐獎項，咁就冇得頂喇！其實獎項方面入行至今都沒有特別去諗，個人認為拍劇是享受，這是我的宗旨，工作最緊要開心。講笑咁講，我諗下個目標是『專業精神獎』，若得獎，到時大家坐低鼓掌就得，唔使企起身。其實再攞『最受歡迎電視拍檔』都幾好呀，我是非常開心的。」

朱敏瀚劇接劇

周嘉洛原計劃與同是單身的朱敏瀚一起旅行，到台灣單車環島遊，但因工作關係擱置，問是否想在當地認識台灣妹妹？周嘉洛說：「香港都有好多好好選擇，不用去認識台灣妹妹，但工作忙，真的搞唔掂，如果大家唔悶，我不介意與陳瀅繼續傳緋聞，以熒幕情侶接多些工作。」朱敏瀚虎年與余思霆分手回復單身，對於兔年可希望迎來新姻緣？他說：「如果不介意我冇時間的話，冇所謂，因為我今年要劇接劇，唔瞓覺。」

JW年尾想開騷

陳瀅稱兔年上半年工作已排好，希望《痞子殿下2》拍得開開心心及多些休息時間，「下半年仍未知工作安排，盼有更多新嘗試，如果有機會，希望《痞子殿下2》主題曲可以由我們一齊Rap」。單身多年的陳瀅直認歡迎有姻緣但不渴望，一切隨緣。

與男友葉韋彤拍拖多年的JW拒當好姊妹媒人，不敢介紹男性朋友給陳瀅，怕影響友誼，她亦沒有當兔年新娘打算，「得最受歡迎電視歌曲獎後，希望有日可得到演員獎項，兔年除了參演新劇，會花多些時間在音樂上，盼能推出4首新歌，年尾看看有沒有機會開騷」。

張頴康支持愛妻封肚

前輩張頴康認為能跟4名後輩再聚首拍劇十分難得，從沒想過再有機會齊人合作，稱是奇蹟，所以他們會在兔年好好享受，希望再做出好成績。育有一女兩子的張頴康強調不再考慮添新成員，愛妻心切說：「醫生話老婆開刀最多可以生4個，但老人家講過話要留番一刀畀自己，所以不要再搞老婆肚皮，一定要收手」。

服裝：中藝 Chinese Arts & Crafts

場地提供：Glasshouse Greenery

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