《那個男人》「日本奧斯卡」13提名領先

《那個男人》講述律師受託調查一名女子的丈夫離奇身亡及其真正身分，將與《新．超人》、《月亮的圓缺》、《霸權動畫！》及《流浪之月》爭最佳電影。《犬王》、《鏡之孤城》、《鈴芽之旅》、《ONE PIECE FILM RED》及《The First Slam Dunk》則角逐最佳動畫。《那》片妻夫木聰將在最佳男主角迎戰《死刑之病》阿部貞夫、《月亮的圓缺》大泉洋、《來自收容所的遺書》二宮和也及《流浪之月》松坂桃李。憑《惠子的凝視》剛拿下每日電影獎最佳女主角的岸井雪乃，與《美波的魚樂無窮》能年玲奈、《七五計劃》倍賞千惠子、《流浪之月》廣瀨鈴及《霸權動畫！》吉岡里帆力爭影后。

今年最佳女配角因出現同分，故有7個提名，包括《月亮的圓缺》有村架純、《那個男人》安藤櫻、《霸權動畫！》尾野真千子、《母性》永野芽郁、《有「那個」的森林》松本穗香，清野菜名更以《那個男人》及《王者天下2：遙遠的大地》兩片入圍爭女配角獎。