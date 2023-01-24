追悼會衆星奏哀歌 「貓王女」長眠兒子旁 麗莎瑪莉被揭生前榮升外婆

「貓王」皮禮士利葬在雅園，麗莎瑪莉亦一樣，長眠在2020年逝世的兒子班哲民基奧（Benjamin Keough）旁邊，數以百計市民帶同鮮花，清晨已在雅園外排隊，準備向麗莎瑪莉告別。

除了麗莎瑪莉母親柏絲拉（Priscilla Presley）、女兒萊莉基奧及女婿賓彼得遜，麗莎瑪莉跟第四任前夫Michael Lockwood育有現年14歲的孿生女Harper及Finley出席追悼會外，「貓王」皮禮士利的多年好友Jerry Schilling、孟菲斯前市長華頓（A C Wharton）、英國安德魯王子的前妻莎拉（Sarah Ferguson）、《貓王》男主角奧斯汀畢拿（Austin Butler）及名模女友Kaia Gerber亦有現身。搖滾樂隊The Smashing Pumpkins主音Billy Corgan、Guns N' Roses成員Axl Rose，以及加拿大女歌手Alanis Morissette以歌聲哀悼麗莎瑪莉，分別唱出《To Sheila》、《Rest》及《November Rain》。據報名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）未有到場，但送上白色鮮花，並置放在麗莎瑪莉與兒子班哲民墓地之間。

據美媒報道，追悼會由合唱團詠唱《Amazing Grace》後開始。柏絲拉念出外孫女Harper撰寫的一首詩《The Old Soul》，當中頌讚母親麗莎瑪莉是「偶像、典範及超級英雄」；柏絲拉念畢後說：「我們的心碎了，麗莎，我們都愛你。」約克公爵夫人莎拉與麗莎瑪莉分屬好友，亦上台致悼辭，「悲痛是我們為愛所付出的代價；萊莉、Harper、Finley及整個家庭，我們會給你們支持」。Axl Rose除了以歌聲哀悼麗莎瑪莉，亦提到她很保護父親、其遺產，以及父女倆對彼此的愛，Axl表示麗莎瑪莉亦很以電影《貓王》為傲。

麗莎瑪莉的長女兼《光豬舞壯士》女星萊莉基奧沒在追悼會上致辭，但撰文並由特技演員丈夫賓彼得遜讀出，稱記得母親愛帶她吃雪糕、會留字條在她的飯盒，又會給她買下午茶。萊莉還披露已榮升媽媽，帶給母親首名外孫女，「我希望我能愛女兒如同你愛我、愛我的弟弟及妹妹」。萊莉基奧與賓彼得遜因拍攝《末日先鋒：戰甲飛車》而認識，2015年結婚，至今8年，一直沒透露已榮升父母；萊莉其後向《人物》雜誌承認迎來一女，但未有披露孩子何時出生及姓名等細節。

財產受益人歸3女兒

麗莎瑪莉本月13日因心臟驟停逝世，據美媒報道，其父及祖母都有心臟問題，她的解剖及毒理測試本月14日（周六）已完成，但還需等候專家報告才能確定真正死因。「貓王」皮禮士利1977年逝世時，麗莎瑪莉年僅9歲，成為他財產的唯一繼承人，跟父親的企業公司，共同管理「貓王」的遺產，雖然2005年曾售出部分資產，但仍持有雅園及屋中所有物品業權。「貓王」皮禮士利企業公司回覆美媒查詢時稱，雅園屬於信託基金旗下，麗莎瑪莉的3名女兒將成為受益人。