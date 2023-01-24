《給缺席的人唱首歌》獻亡父 MC紅館演唱會尾場兩度爆喊

古巨基任嘉賓台上派利市

古巨基（基仔）擔任表演嘉賓，與MC合唱《自我安慰》。MC稱基仔是他兒時聽得最多歌及學習唱歌技巧的偶像，自己人生第一個紅館演唱會，不能沒有對方。不過MC跟基仔談起往事時，不斷自爆以前如何於網上下載歌曲，基仔幫他兜：「你上網聽到好聽，就買，再轉落個電腦到呀？」但MC仍口快快繼續提到網上下載 ，令觀眾大笑，他傻笑直認，「哈哈，大家不要學我，要支持正版音樂，一定要購買。我那時未咁富有，環境未咁許可，所以什麼都照聽」。基仔笑說：「好多謝你咁鍾意我的音樂，我要畀利市你，人生第一次在紅館台上派利市，希望你愈唱愈勁，期待你以後一次又一次的演唱會。見到一個好鍾意唱歌的人，由Busking唱到紅館，是好勵志的故事。」基仔又讚新一代歌手好叻，創造一個音樂新時代。基仔太太Lorraine與兒子Kuson在台下欣賞，Kuson看到爸爸唱《友共情》時開心拍手。

MC自爆前日（大年初一）早上起身喉嚨好腫，感覺好累及沙聲，真的緊張到想喊，但同自己講：「唔得，一定要撐住，好多朋友食緊炒價來睇，我更加不能辜負你哋。今日的我未必是最好的我，我必定會畀心機繼續努力，認識自己及學習進步，務求做到大家心目中的『世一』！」

全場大合唱 粉絲陪喊

MC壓軸獻唱《時候不早》，稱非常不捨得，也放下心頭大石，因為壓力比想像中大好多，此時他忍不住落淚，稱不時質疑自己，是否對得起這班觀眾，自己值不值得在紅館開演唱會。他唱幾句後已泣不成聲，歌迷即時全場大合唱，場面充滿愛及感人，不少粉絲陪他一起喊。

完場觀眾仍不肯離去，大叫「安歌」，MC再上台，唱獻給亡父的《給缺席的人唱首歌》，唱到一半再次淚崩。

娛樂組

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