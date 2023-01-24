下月赴南美拍旅遊節目 洪永城盼兔年添丁 三年抱兩

出錢出力助太太創業

Tony回顧2022年，認為是充實的一年，開心參與無綫新劇《香港人在北京》，趁機跟內地製作團隊合作，大開眼界。他監製及主演的靈異劇《凶宅清潔師》亦獲外界不少迴響，對工作成績感滿意。家庭方面，見到13月大的餅印女兒Amber能健康快樂成長，太太梁諾妍生完女，反而愈來愈弗，且工作有不同發展，Tony更出錢出力助太太達成創業夢，覺得一切都很感恩，「成立標榜天然純素的自家護膚品牌AMBER（以女兒英文名命名）是第一步，日後還會陸續推出不同新產品，長遠目標盼品牌可以去到世界不同地方讓人認識」。

籌備《凶宅清潔師2》

曾走勻大半個地球、拍慣旅遊節目的Tony，預告2月起程赴南美洲，為J2拍攝新旅遊節目。他表示對上一次拍旅遊節目已是幾年前跟黃翠如去澳洲，驚太耐沒拍，已經不識走位，要重拾以前熟悉的感覺。出發前要打針、執裝備、買保險、聯絡導遊安排行程等，做很多準備工夫才可以起行。同時，他又忙於籌備原班人馬拍攝《凶宅清潔師2》，跟盧思麟、C君（鄭詩君）再組監製鐵三角延續故事。

過去3年受疫情影響，洪永城減少家庭聚會，今年終可帶Amber跟親朋戚友拜年討利市，「今年心態不同，覺得應該要似兔仔活躍跳跳紮。自Amber出世後，很多親友仍未見過她，所以趁拜年聚會見面。我已教識她做『請請』手勢，希望收到（利市）多於我付出」。Tony透露去年開始將女兒肖像印在利市封上，今年仍繼續，希望保留成為傳統。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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