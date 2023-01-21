【開箱】《毒舌大狀》 黃子華演好一場非常賀歲片

與《正義迴廊》題材相似

《梅艷芳》編劇吳煒倫首次自編自導，黃子華、王丹妮、何啟華及楊偲泳等合演的《毒舌大狀》今日開畫，雖排在農曆新年黃金檔期，但說《毒》是賀歲片又不盡不實，尤其以傳統標準而言，本片既不符合星光熠熠、胡鬧搞笑、千萬金元大製作等條件，內容更涉及謀殺、婚外情、含冤入獄等悲劇元素，認真大吉利市。

《毒舌大狀》跟去年叫好叫座的《正義迴廊》題材相似，都是港產片近年較少接觸的法庭戲，後者以懸疑手法解構一宗曾經轟動全港的弒親兇殺案為賣點，透過「大包圍」多角度切入案件真相，影像豐富對白密集，惟略嫌賣弄技巧；《毒》片回歸港片《法外情》路線，同樣講述熱血律師如何為無辜婦孺翻案，卻非周星馳《九品芝麻官》的嘩眾取寵，反而有種「雖千萬人吾往矣」的氣概，放諸現今社會，更覺難能可貴。對於不諳日本司法制度的香港觀眾，看罷《第一刑事部的烏鴉》、《律政英雄》及《0.1無罪真相》等同類日劇，或多或少會對日本法官、檢察官和律師何以親赴案發現場蒐證感到好奇。《毒舌大狀》中飾演大律師的黃子華和楊偲泳亦大同小異，前者飾演林涼水，人如其名說話涼薄只愛「汲水」，一心透過法律搵大錢，直至他為王丹妮扮演的單親媽媽曾潔兒打官司，因財迷心竅，導致她誤殺女兒罪成，無辜判監17年，林涼水悔疚不已，決定洗心革面重新做人，先把律師樓搬到旺角，專為低下階層發聲，同時伺機為曾潔兒翻案，苦候兩年終於等到證人出現，於是哀求昔日拍檔方家軍（楊偲泳飾）及師爺太子（何啟華飾）協助，重新為被告蒐證，僅以3人之力，對抗真正兇手背後支撐的龐大政商界集團力量。

何啟華表現令人刮目相看

黃子華片中表現出色，盡力擺脫棟篤笑藝人固有形象，如果《飯戲攻心》未能為他帶來香港金像獎提名，《毒舌大狀》應該值得入圍，尤其是對簿公堂最後一段結案陳詞，一口氣念出幾頁對白，說得慷慨而貼地，不單為曾潔兒申冤，亦為全港市民吐一口烏氣，令人拍案叫絕。

扮演師爺的何啟華同樣叫人刮目相看，身為男子組合ERROR成員，卻不甘於只在綜藝節目詐傻搞笑，自2015年拍戲至今，演過學生（《哪一天我們會飛》）、片場工作人員（《麥路人》）及大牌檔伙記（《梅艷芳》）等路人甲乙丙角色後，在《毒舌大狀》終有發揮機會，就算擔當黃子華的「下把位」，仍能爭取在「罅隙」之間說好每句對白，例如片尾一場奉命監視旁聽席上所有律師的戲分，演來輕鬆不失霸氣，成為全片最大笑點之一。

題外話，《毒舌大狀》黃子華將與《正義迴廊》林海峰合演43場舞台劇，兩名「大狀」世紀合作卻放棄「本業」，不打官司改為演繹一個代客「還債」的故事，票房能否超越兩片尚未知曉，撲飛難度肯定有過之而無不及卻是事實。上映日期：1月21日