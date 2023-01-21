張鈊貽目標全能歌手 康志維「錢途」最實際 洪韻騏闖樂壇望愈唱愈強

Wincy扮傻狂𢭃利市

明日大年初一，Wincy最期待是𢭃利市，最高紀錄有6000元進帳，笑言策略是不理見到誰，一來就送上連串恭賀說話，自爆小時候試過扮傻，問人攞多過兩次利市，對方沒發現。VALC最期待去外婆家，吃姨媽炮製的蘿蔔糕，可食兩三底，好想跟姨媽學整蘿蔔糕。Edmond性格較內斂，笑言拜年時會特別精神，加上今年有幾個「紅色炸彈」在手，要落力𢭃利市幫補。

Edmond經歷黐線一年

回顧2022年，Wincy形容是精彩一年，參加《就是青春》發生很多第一次，如染髮、拍MV、跟朋友上台表演、學跳hip hop，「以前很少說話，現在嘗試多講一點，不怕被人笑，面皮厚了」。VALC自覺是成長的一年，雖然同時兼顧跳舞、公開考試及比賽，壓力很大，但有滿足感，令她認識自己多了。Edmond覺得2022年很黐線，是最忙碌一年，但很充實，人生中出現好多「估唔到」。

他們新一年目標是向樂壇進發。Wincy希望愈唱愈強，最想出多些自己的歌，亦會為自己作歌，透過作品讓大家記住她的名字，搣甩「炎明熹勁敵」標籤，「初時不是很介意，覺得是別人認識我的方法，但如果繼續靠這些標籤，我的路不會走得遠，所以不想再有什麼關係」。她渴望正式出道，知道新人不易做，首要一定是唱好歌。

VALC盼跳唱出道

舞蹈員出身的VALC覺得以跳唱方式出道較適合，希望憑最強「舞」功吸引觀眾目光，再練好唱功，目標成為唱得、跳得又作得的全能歌手。Edmond認為現時當新人唱功很重要，而且要有個人想法，希望自己的歌曲能令大家產生共鳴。他坦言目標較實際，希望靠音樂知識和能力，找到多些工作和收入。

問三人想跟哪個前輩合作？讀音樂系的Wincy首選林家謙，覺得對方的作品很有靈魂，有很強烈個人風格，視為學習對象。VALC揀湯令山，原來兩人是中學師兄妹，她覺得對方作品很有水準，為香港樂壇帶來新元素。Edmond想跟C AllStar合作，因他們的歌曲和意念，對他的影響和啟發最大。

記者：陳釗