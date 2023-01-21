演唱會開鑼 分享昔日Busking難忘事 MC：由街頭唱到紅館好神奇

跳唱《Overkill》揭開序幕

演唱會晚上8時30分開始，熒幕先播出搞笑短片，片中MC趕往紅館開騷，洪嘉豪扮司機接載他，其間問他為何開騷不預好兄弟洪嘉豪？MC說：「我靚仔過佢、唱歌好聽過佢。」衛蘭則扮賣燈牌的檔販，為他唱歌打氣；陳蕾扮保安檢查他的身分，幾經困難終於走入紅館。此時，一身搖滾打扮的MC出場，與一眾舞蹈員跳唱《Overkill》揭開序幕。

向全場觀眾拜早年

當MC拿出結他自彈自唱《This is MC》和《喜劇之王》後，才跟全場觀眾打招呼，並提早拜年，祝大家身體健康。他說：「大家都是『賦二代』（粉絲暱稱）嗎？我剛推出新EP，大家聽了未？我好緊張，第一次開個人演唱會，今次在疫情後開滿100%座位。我來紅館綵排，分不到前後左右，靠邊度大聲我就望邊度，希望你們享受，我自己都未平復，等我兜兩個圈平復吓先。」

MC表示攞起結他就掛念昔日在街頭演唱（Busking）的日子，覺得跟踏上紅館演出感覺有分別，他說︰「都是唱歌啫，現在更大地方、更多人聽歌，不是更好嗎？不同，街上有收工的人、路過的人、跟朋友或情人一起行街的人，我可以唱歌帶回憶給他們，覺得為這個城市出力，不知大家有無掛住Busking的我？」

獲打賞燒鵝髀飯

MC唱完《尼古拉》、《Lost Star》及《凡星》，回憶到過火車站、的士站、巴士站甚至蘭桂坊等街頭演出，當中都經歷不少難忘事。他說：「有次唱唱吓，我打開放地下的結他箱，多了6000元貼士，後來知畀錢我的人剛跟女友分手、從美國回來，他多謝我唱歌幾分鐘，給他舒服空間匿埋。另一次，突然發現結他箱多了一盒燒鵝髀飯，原來做Busking真的搵到食。不過我覺得香港觀眾比較怕醜，不敢勇於表達自己，其實大家聽到喜歡的歌曲時可以大嗌，希望大家見到街頭表演者，覺得吸引和開心，就不要吝嗇畀掌聲和歡呼聲支持，對他們是好大鼓勵。」

此時台下有觀眾大叫「我愛你」，MC講多謝回應，「我曾是迷失的小星星，由街頭唱到紅館，好神奇！我相信我得，你哋都得。」

李嘉欣聞大劉即擰轉面

捧場圈中人有李嘉欣、梁詠琪、Dear Jane主音黃天翱、方皓玟、黎諾懿與太太、高海寧、李佳芯、游嘉欣、林盛斌、蘇麗珊、李璨琛與女兒Lucy等。與友人同行的李嘉欣見傳媒拍照時微笑望鏡，但被問到有否留意富商劉鑾雄（大劉）的新聞時，即轉過面無回應。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵