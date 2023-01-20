《翡冷翠之戀》男星登山遇風雪失蹤5日 65歲朱利安山德斯恐罹難

位於洛杉磯以北的博蒂山是聖蓋博山脈最高的山峰，當地人稱為「禿山」，由於景色壯麗，一向深受登山客歡迎，《翡冷翠之戀》男星朱利安山德斯正是其中之一。2020年他接受訪問時稱：「過去多年，我花了不少時間留在阿爾卑斯山、安第斯山脈及阿拉斯加等地。」上周五（13日）黃昏7時半，美國警方收到朱利安家人求助，聲稱他登上博蒂山後失聯，警方通知搜索隊搜索，但因現場環境惡劣，恐有雪崩危險，搜索行動展開一日後便被迫煞停，但在情况許可下，改以直升機及無人機繼續搜索。

過去4周兩遊客死

警方發言人前日證實，上周失蹤的登山客正是朱利安山德斯，但未有透露詳情，他的經理人亦未有回應傳媒查詢。根據當地天文台資料顯示，過去一星期在聖蓋博山脈的晚上氣溫低至攝氏零下20度，不單令搜索難度大增，同時令朱利安的生還機會變得更渺茫。

警方發言人又指，搜救隊在過去4星期先後出動14次，主要是登山客迷路、受傷或被困，遺憾的是有兩人因此死亡。山區目前仍有強風及積雪，警方呼籲遊客暫時停止登山，避免意外發生之餘，同時妨礙救援行動。除了朱利安外，另一加州居民Bob Gregory亦在附近山區失聯待救。

圈中好友網上集氣

朱利安失蹤消息曝光後，不少圈中人均透過社交媒體為他集氣，例如《無敵貓劍俠》編劇拜仁連治（Brian Lynch）表示：「希望盡快找到他。」奧斯卡得獎片《續命梟雄》監製Cassian Elwes亦稱：「我崩潰了，驚聞熱愛冒險的好友朱利安失蹤，我會為他祈禱。」

生於英國西約克郡的朱利安，1980年代入行，憑《翡冷翠之戀》為全球影迷熟悉，電影講述他跟海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）在佛羅倫斯共度浪漫夏天的愛情故事，贏得奧斯卡最佳改編劇本、服裝及布景3獎；其他作品包括《戰火屠城》、《兩顆絕望的心》、跟成龍合演《飛龍再生》，以及李心潔參演《夕霧花園》等。