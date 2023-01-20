承諾照顧張偉文一世 方俊開花店 分享護養年花竅門

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

水仙是很多家庭的選擇，不會佔用很多位置，又傳出淡淡幽香。方俊說：「種水仙有竅門，在水仙球根的中間位置，有一瓣無用嘅嘢，將之摘走，水仙就會開得好靚。」

水仙摘走一物 蘭花少淋水

蝴蝶蘭是大熱年花，多品種又多顏色選擇。方俊稱有時顧客對花的顏色有特別要求，因為相士提醒要忌某些顏色，他也盡量配合。他說：「種蘭花的竅門好簡單，記住不用經常淋水。留意水苔的狀態，可以乾了才淋水，有時一個月淋一次也沒問題，經常淋水，花會好快謝！」

推介富貴籽迷你蟠桃花

方俊還介紹喜氣洋洋的富貴籽，他說：「種富貴籽好意頭，好多紅噹噹的籽。這種植物一年四季都可以種，不單止是年花，放窗邊有陽光的地方就可以，果籽可以保持多個月都好靚。」

迷你蟠桃花是喜歡桃花的客人不同的選擇，方俊說：「擺桃花不一定用好大個花樽、好大棵那類。有適合一般家庭，泥種的蟠桃花，農曆新年開花的時候，花好密，圍成花球似的，花團錦簇。好多客人買過一次，之後每年都會繼續買。」問方俊家中會放置什麼年花？他笑說：「舖頭賣剩的我才會拎返屋企。」

方俊經營花店多年，近年成為張偉文監護人，照顧他的生活所需，他們又是舞台拍檔。方俊說：「種花、唱歌是共通的，正如我設計兼親手做舞台服裝，這些也是藝術範疇。」

不忘張偉文提攜之恩

方俊當年是讀聲樂出身，又讀師範，本應教音樂，但他想先增加唱歌經驗，當年卡拉OK大行其道，他就成為飛圖、碟聖經常聽到的伴唱靚聲。一直也是在幕後唱歌，有次張偉文開演唱會，欣賞他的歌聲，向主辦方提出邀方俊做嘉賓。原本8場演唱會，因他欠知名度，故只獲主辦方安排演出4場，張偉文知道即時向老闆爭取，要讓方俊唱足8場。張偉文也沒想到因此種下跟方俊肝膽相照的根。近年他的健康出現問題，擔心未來生活，方俊不忘當年提攜之恩，承諾照顧張偉文一世。他說：「我唔會衡量要付出多少，當年偉文無條件的提攜，我現在也是不計算的報恩。」

張偉文再中招 輕症已康復

張偉文去年2月中確診新冠病毒時情况一度不樂觀，幸最後大步檻過。經過休養後，身體狀態不錯，去年底他曾公開露面，出席壽宴慶祝70大壽。近日張偉文接受傳媒訪問，透露原來早前居住的安老院舍再次爆疫，他再一次「中招」，幸好屬輕症不嚴重，只有流鼻水及咳的病徵，被送入石硤尾社區中心隔離7日，很快已康復。他現在要坐輪椅，透露最開心是食和唱歌。

場地提供：柏斯花藝

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