Anson Lo翻唱張國榮經典《偷情》 呂爵安請家人歐遊賀26歲生日

型爆造型拍MV

Anson Lo前日在社交網發布消息，寫道：「《偷情》（張國榮原唱），能夠翻唱這首歌是我的榮幸，你們期待嗎？」昨晚他再上載《偷情》MV預告片，有多個型爆造型。

MIRROR隊友呂爵安（Edan）明天（21日）26歲生日，他前晚離港前往巴黎，同行還有家人。他在社交網上載在機場的照片，留言透露此行有好多個「第一次」。

Edan好多「第一次」發生

Edan說：「第一次去歐洲、第一次去Paris、第一次去Paris Fashion Week、第一次坐Business（商務客位）、第一次請屋企人去旅行、第一次喺外地過年+過生日。今次真係好多個第一次同時發生！」他是應時裝品牌之邀到法國參加巴黎時裝周。他之後亦有拍片說在機上看電影，包括隊友姜濤與柳應廷（Jer）合演的《阿媽有咗第二個》。

娛樂組