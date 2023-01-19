《黑暗榮耀》結局3月上架 宋慧喬自爆未抽離復仇者角色

《黑暗榮耀》全劇16集，上月30日公開首8集，講述宋慧喬年輕時遭林智妍等同學欺凌，花逾20年蒐集情報，策劃復仇大計，等待林智妍與富商鄭成日結婚，女兒升讀小學後，才正式展開行動。不過復仇大計只屬初步階段，《黑暗榮耀》下半部才是重頭戲。Netflix昨日宣布剩下8集會於3月10日上架，並公開新劇照，包括宋慧喬眼泛淚光，不敢正面示人；林智妍則與某人通電話，面露焦急神情，令人好奇二人之間發生什麼事。

曾婉拒韓媒訪問 現登雜誌封面

《黑暗榮耀》編劇金恩淑表示，看過上半部的觀眾，絕對不能錯過下半部。導演安吉鎬稱宋慧喬與林智妍的戰鬥餘下8集才正式開始。

《黑暗榮耀》開播前，宋慧喬婉拒所有韓媒訪問，被指因前夫宋仲基公開新戀情，她不欲多談，故謝絕採訪。她近日登上時尚雜誌《Elle》韓國版封面並接受訪問。《Elle》昨日在YouTube公開宋慧喬的訪問視頻，親自回答粉絲提問。被問到出道以來最喜愛的角色，她稱雖然全部角色都喜歡，但現時仍未能「走出」《黑暗榮耀》角色「文同珢」，所以現時最喜歡此角，並坦言很難演；她表示若可以，希望能重拍初期演出部分，又謂將來想演喜劇。

被問到減壓方法？宋慧喬說：「相約朋友一起帶愛犬去民宿度假，然後一邊喝紅酒一邊聊天，現在年紀大了，不喜歡嘈吵的地方。」被問到若重生會否想成為宋慧喬，她直言不想，因想嘗試別的人生，又透露人生座右銘是「時間會解決問題」。

《黑暗榮耀》收視回落

另外，Netflix昨日公布本月9至15日收視。非英語節目方面，上周冠軍《黑暗榮耀》本周回落至亞軍，觀看時數由上周8248萬，跌至4011萬。墨西哥劇《La Reina del Sur》第3季以5193萬小時稱冠。奧地利劇《寡婦復仇記》以2869萬觀看時數位列第3。日劇《今際之國的有栖2》、韓國綜藝節目《單身即地獄2》及《還魂2》，分別排第4、5及7位。非英語電影冠軍是墨西哥片《噤聲之戰》，錄得718萬觀看時數。英語節目方面，劇集《母女姐妹花2》以1.6億觀看時數蟬聯冠軍。《淺藍之眸》以3986萬觀看時數，首次在英語電影榜登頂。

文：蘇珮欣