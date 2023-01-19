出爐視帝陳山聰工作不斷過肥年

登上視帝寶座後工作不絕，陳山聰除忙拍劇，年三十出席商場新春倒數活動，年初三與劉佩玥、陳展鵬及胡定欣獲邀到澳門出席花車巡遊，陳山聰說：「疫情後第一次到澳門，好開心回老家，不過屋企人全部過晒嚟香港。」

Chantel提早𢭃利市

Chantel表示農曆新年後到新西蘭留學，父母仍未透露出發日期，最近她忙於與同學及《聲夢》學員食飯餞行，After Class隊友未有時間出席，Chantel說：「等我響嗰邊減定肥，放假回來再食吧。」她表示因有家人從外地回港，已開始𢭃利市，問利市錢如何處理？她說：「通常會儲起，如果有時父母返工，我想同朋友出街，就會用利市錢，唔係我就冇錢出街。」Yumi稱因親戚打算外遊，同樣已開始𢭃利市，並笑道：「利市錢我會邊儲邊用，但會限制唔好用咁多，可能緊急時候先用，例如出街冇錢。」

記者：林祖傑