舊愛Mandy英國過悠閒田園生活 周焯華太太集中做生意 大仔變低調

自周焯華於澳門被捕後，Heidi與家人變得十分低調。跟周焯華誕下3女1子的舊愛Mandy Lieu定居英國，2020年轉型做雜誌專欄作家，不時在個人網誌分享關於田園、可持續飲食文化和耕種等，她更以2800萬英鎊（約2.7億港元）購入一莊園。Mandy Lieu去年10月和11月先後發文，上載母豬及小豬照片，還罕曬側面照；最近更新的網誌日期是今年1月5日，貼上4隻小馬在草原的照片，以大自然背景為主，分享田園生活，心情似乎不錯。

至於「正印」Heidi以往在社交網多分享運動或跟朋友飯局相片，後期轉為集中宣傳生意。去年8月，她分享為繼子周柏豪簡單慶祝生日，有別於過往舉行盛大生日派對。與父親感情要好的周柏豪，近3個月未有更新社交網，對上一則發文已是去年10月迪拜之旅，相中的他在騎駱駝，同時貼了觀光景點相片。

後涉足娛圈 被封「澳門古天樂」

在澳門靠賭業起家的周焯華，事業高峰期被指身家總值逾百億，一度有「澳門大亨」稱號。他一手創立的太陽城集團，主攻博彩業務，還包括地產、金融、旅遊、飲食、酒店等不同生意，業務範圍廣泛。其後涉足娛樂事業，創辦太陽娛樂文化，參與投資不少港產及合拍片，包括《掃毒》、《危城》、《殺破狼II》、《五個小孩的校長》、《狂舞派》及《殺出個黃昏》等。太陽娛樂全盛期簽下不少藝人，包括許志安、文詠珊、方力申、鄧麗欣、劉浩龍、沈震軒等，陣容鼎盛。身形健碩及皮膚黝黑的周焯華，驟眼看與古天樂有幾分相似，加上二人多次合作惺惺相惜，外界封他為「澳門古天樂」。

撻着「最強小三」成熱話

周焯華歷年情史也是不少網民的熱門討論焦點。他與第一任太太楊素梅育有長子周柏豪，離異後再娶Heidi，人稱「洗米嫂」的她先後為老公誕下女兒周梓潼及周羨潼。異性緣甚旺的周焯華就算已婚仍緋聞不斷，跟不少女星包括王秀琳、陳雅倫、日籍模特兒松岡李那、陳靜等先後傳緋聞，但大部分都被當事人否認。

直至跟Mandy Lieu撻着，二人火速成情侶發展婚外情，她被影到在賭廳內坐周焯華大髀陪玩牌耍樂後，2014年二人被發現拍拖歎火鍋，之後雙雙回寓所，更公開「世紀拖手」高調認愛，掀全城熱話，Mandy Lieu被封「最強小三」。

正印守得雲開 一家團圓

之後周焯華周旋於Heidi與Mandy Lieu之間左右逢源，其後Mandy Lieu移居英國，男方經常英國澳門兩邊飛。其間Heidi與Mandy Lieu不時發功，互曬與周焯華合照或生日派對全家福放閃，隔空爭風吃醋。最為人津津樂道是當年正印與小三同年懷孕，二人的女兒出生日期相差不到3個月。

Mandy Lieu為周焯華三年抱兩，先後誕3女1子，有傳她逼周焯華離婚不成，多年承受小三巨大壓力，加上二人感情由濃轉淡，2019年協議分手，盛傳Mandy Lieu獲贈3億元分手費。正印Heidi守得雲開，不計前嫌，跟周焯華與家人不時高調放閃曬溫馨。

娛樂組