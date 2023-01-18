【開箱】《獵魔士：血源》 金球影后楊紫瓊多產 不幸遇Netflix爛劇？

《獵魔士》前傳被指偏離原著

《獵魔士：血源》是《獵魔士》前傳，後者由「 超人」亨利卡維（Henry Cavill）主演，之前兩季均叫好叫座，據報第3季將會在今年中上架，第4季亦落實開拍，不過改由《飢餓遊戲》李安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）上陣。《獵魔士：血源》把故事背景設在《獵魔士》的1200年前，天體交會尚未發生，獵魔士也未出現的年代。

《獵魔士》裏本來世界只有精靈和矮人族，因天體交會改寫了世界的歷史，有很多重要知識因此消失；《血源》則交代了天體交會出現的原因。故事一開始，吟遊詩人Jaskier身在戰場，被陌生的精靈所救，並要求他記下7名英雄的傳奇，以拯救精靈族的未來。主角Fjall是犬氏族長的兒子，也是克辛特雷雅王室的侍衛。當被發現跟公主Merwyn有私情，Fjall遭放逐，其間遇上鴉氏族的吟遊女詩人Eile。當時的精靈世界，克辛特雷雅跟普利西亞及達溫等國常年交戰，民不聊生。克辛特雷雅國王有意透過政治婚姻換取和平，讓胞妹Merwyn嫁給普利西亞國王。怎料三國簽訂和約之日，將軍Eredin與法師Balor策動軍事政變，三國國王及衛隊全部遭殃，Merwyn成為一統三國的女王。Fjall與Eile得悉後決定回帝都報仇，並往拜訪鬼族的劍術大師Scian，希望她加盟。途中三人與帝國軍隊交戰，Scian為救Eile而中毒受重傷。在森林休息時，遇見同樣想向帝國報復的精靈Callan，於是4人一起尋找治療師，並跟孿生的法師Syndril與Zacare碰面，後者治癒了Scian的傷勢。Syndril同時向衆人坦白，稱當初研究傳送門的魔法，讓Balor心生控制異世界的邪念，令三國生靈塗炭。為補償過錯，Syndril與Zacare決定與眾人一起反攻帝都，其間因施法出錯，6人遭遇魔獸狙擊。再次回到精靈世界時，遇上第7名拍檔：女矮人Meldof，她因太太被克國士兵姦殺，決定隨6人踏上復仇之路。

《獵魔士：血源》只有短短4集，上述劇情還未到尾聲，不少網民批評篇幅不足以交代角色關係，好像瞬間認識的衆人，已成為義氣相挺上陣殺敵的戰友，是否太過倉卒？雖然劇情、故事、角色，以致偏離波蘭魔幻小說作家Andrzej Sapkowski的原著，都受到批評，不過動作場面則贏回一點掌聲。楊紫瓊劇中正是扮演劍術高強的Scian，也許這正是她過往在《臥虎藏龍》等電影給荷李活製作人的刻板印象，所以很多時都得到類似角色。

楊紫瓊1990年代憑《新鐵金剛之明日帝國》為西方觀衆認識；之後《臥虎藏龍》在奧斯卡連奪4獎，為她帶來更多工作機會，當中有離不開動作戲的《盜墓迷城3》；也有像《昂山素姬》般，在大銀幕還原真實人物。

《美生中國人》再與關繼威合作

楊紫瓊有份主演《我的超豪男友》，十分賣座，加上荷李活推動種族多元的訴求，亞裔演員演出機會增多，像愛情喜劇《舊年聖誕好戀嚟》，她也有機會客串一角。楊紫瓊前年演出《尚氣與十環幫傳奇》等3部荷李活製作；去年除了《奇異女俠玩救宇宙》，還拍了Netflix《善惡魔法學院》，並為《迷你兵團3》與《非常貓狗反轉武林》配音。今年上映的電影中，有她聲演的《變形金剛：狂獸崛起》，以及改編英國小說家克莉絲蒂（Agatha Christie）作品的懸疑推理片《A Haunting in Venice》。占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達》系列第3及第4集，以及朱浩偉執導的兩齣《女巫前傳》（Wicked，暫譯》，已預留角色給她；加上Netflix新劇《The Brothers Sun》，以及Disney+《美生中國人》預計今年上架，後者除跟關繼威、許瑋倫再次合作，還有吳彥祖參演。相信未來3年，觀衆還是會經常看到楊紫瓊演出。