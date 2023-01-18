被譽為「世上最美女人」 95歲珍娜羅璐寶烈吉妲逝世

珍娜羅璐寶烈吉妲是荷李活黃金年代的女星之一，年輕時擔任模特兒，1947年參加選美得季軍後入行。憑法國片《肉陣飛龍》揚名。伙拍堪富利保加（Humphrey Bogart）主演尊侯斯頓（John Huston）執導的《霸海群英》，是她首部荷李活作品。珍娜伙第昔加（Vittorio De Sica）演出的《麵包愛情與幻想》，獲「英國奧斯卡」BAFTA最佳外國女演員提名。演出《千古一美人》後，更贏得「世上最美女人」的稱號，並曾與洛赫遜（Rock Hudson）、畢蘭加士打（Burt Lancaster）、東尼寇蒂斯（Tony Curtis）、法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）及尤伯連納（Yul Brynner）等著名影星合作。珍娜的名作包括《馬戲千秋》、《戰地尤物》、《所羅門與貴妃》、《好女三頭瞞》及《金屋春宵》等。珍娜1961年贏過金球獎全球最受歡迎女星殊榮，又三奪意大利電影金像獎最佳女主角。

珍娜羅璐寶烈吉妲淡出影壇後，成為攝影師及雕刻家，並曾從政，參與國會議員選舉但落敗。據悉去年9月她曾跌倒，經手術修復跌斷大腿骨後回家休養。跟她一直是影壇勁敵的奧斯卡影后蘇菲亞羅蘭（Sohpia Loren），獲悉珍娜死訊後，發文表示「震驚及哀傷」。