Netflix今年韓戲逼人 韓版《想見你》劇照曝光 《京城生物》朴敘俊韓韶禧對抗怪物

《梨泰院Class》朴敘俊與《以吾之名》韓韶禧合演驚慄劇《京城生物》，早於去年10月煞科，預計今年中推出前，已落實原班人馬開拍第2季，可見Netflix信心十足。新劇由《浪漫醫生金師傅》姜恩慶編劇、《奇蹟拍檔》鄭東潤執導，除了朴敘俊與韓韶禧主演外，還有《魷魚遊戲》魏河俊及《復仇者聯盟2：奧創紀元》秀賢等演出。故事以1945年春天為背景，講述兩名年輕人為了生存，與因貪念而誕生的怪物對抗。朴敘俊飾演京城某當舖老闆，韓韶禧則是尋人專家，從首張劇照可見，二人在復古氛圍的場景中對峙，頗有山雨欲來之感。

《走進你的時間》第3季度上架

電影版《想見你》上月在內地和台灣開畫，韓劇版《走進你的時間》定於今年第3季度上架，由《社內相親》安孝燮和《黑道律師文森佐》全汝彬合演，二人在首張劇照深情對望，充滿甜蜜感覺，但未見劇中暗戀安孝燮的《衣袖紅鑲邊》姜勳亮相。

秀智新劇《斗娜》改編韓網漫

改編自韓國網漫的《我的女神室友斗娜》（前譯Doona!），由《安娜》秀智與《浪漫醫生金師傅》梁世宗分別飾演女團主音和大學生，某日女方決定重返校園，並在宿舍邂逅男主角的愛情故事。劇照中秀智化了濃妝、以露肩造型亮相，估計是回歸校園前的偶像生活模樣。《我的女神室友斗娜》預計今年第4季度推出。

暫時已知金玉彬與劉台午合演《戀愛大戰》率先在2月10日上架；其他新劇包括金宇彬主演《末日騎士》、劉亞仁《末日愚者》、朴寶英《精神病房也會迎來清晨》、朴珪瑛《絕世KOL》、禹棹煥《獵犬》、金喜愛《造后者》、金南佶《盜賊之歌》及高賢貞《假面女郎》等，將於今年內陸續登場。續集方面，高收視韓劇《Sweet Home》、《黑暗榮耀》及《逃兵追緝令》亦會推出第2季。

韓片多影帝影后主演

Netflix今年至少推出6部電影，包括《屍殺列車》延尚昊自編自導科幻片《靜_E》率先在本周五（20日）上架，任時完主演驚慄片《原本以為只是手機掉了》緊接2月17日登場。其他矚目作品包括影帝薛景求與影后全度妍大鬥演技的動作片《Kill福順》，將於下月舉行第73屆柏林影展的特別環節放映，故事講述頭號殺手兼單親媽媽「福順」與恩師續約前，展開無可避免的對決。另一焦點電影是兩大影帝：李秉憲與劉亞仁合演《終極對弈》，二人重演韓國圍棋界的傳奇師徒對決過程，暫定今年第2季度推出。其他新片尚有《紙房子：韓國篇》主角全鍾瑞與金智勳合演《芭蕾復仇曲》；至於改編自港產片《毒戰》的2018年韓片《毒戰寒流》，續集改由Netflix投資，兩片均定於今年第4季度上架。