伙粉絲見證登TFT 陳柏宇感覺超爽似開完騷

前晚MV首播，Jason約粉絲見證，至昨晚7時，點播次數逾92萬。影片中見Jason唞大氣又擦掌才開始錄音，他承認錄音前一刻處於極度緊張狀態，表示在香港開會傾計劃時已好大壓力，因為不知道實際環境及自己狀態如何。錄音前他做足準備，足夠休息養聲又學唱歌，壓力跟平日錄新歌不同，Jason起初以為有什麼事可以再錄多次，「但因為一take過，就算有蝦碌失誤都會照出街，好在我唔知，唔係壓力仲大」。成為香港首名登上TFT的歌手，看到MV播出後，Jason笑言似開完演唱會般爽，希望藉此打開日本市場，但首先要學日文，雖然今次未能帶家人同行，但老婆也有讚他叻。

娛樂組