【開箱】《萬花筒》顛倒觀影經驗 新奇卻非有趣

械劫案隱藏私人恩怨

憑《絕命律師》贏得第28屆影評人選擇大獎戲劇類最佳男配角的艾普斯圖（Giancarlo Esposito），在《萬花筒》扮演職業大盜雷維能，逃獄後召集一班打劫「專才」，目標是紐約市內守衛最森嚴的私人保險庫SLS，內藏一批價值70億美元（約546億港元）的無擔保債券。《萬》劇由《獵捕者》艾力加西亞（Eric Garcia）監製，除了艾普斯圖外，還有《自殺特攻》柴葛尼（Jai Courtney）、《爸爸可否不要老》盧夫斯施維爾（Rufus Sewell）及《第一滴血：終極血戰》柏絲維嘉（Paz Vega）等合演，陣容尚算可觀。

表面上這是一宗涉及巨款的械劫案，背後隱藏的私人恩怨才是焦點所在。盧夫斯施維爾飾演SLS保險庫創辦人羅傑薩拉斯，受到國際金融界「三巨頭」所託，代為保管這批債券，絕對不容有失。雷維能以此為目標，其實志不在錢，而是向他報「見死不救」之仇。話說二人識於微時，拍檔行騙和盜竊，幾乎從未失手，直至某次出錯，羅傑事敗為了逃命，在案發現場放火，剛巧雷的妻子在座，羅傑見她受傷不顧而去，最終慘死當場，雷喪妻兼被捕，誓向羅傑討回公道。

觀衆覺得被導演愚弄

雷逃獄後立即策劃打劫SLS保險庫行動，召集化學爆炸品專家裘蒂（露絲拉艾比飾）、擅長解鎖的鮑伯（柴葛尼飾）、獄中相識的走私犯史丹盧密斯（彼得堅度飾）、司機兼改裝汽車高手RJ（佐敦文度沙飾），以及為團隊洗黑錢、偽造證件並提供武器等幕後工作的女律師艾娃（柏絲維嘉飾），把計劃付諸實行。雷手下全是犯罪高手，行動理應萬無一失，問題是他們互有心病，加上性格貪婪、驕縱、嫉妒，結果事倍功半；雷明知計劃有隱憂，仍堅持如期行動，原因只有一個，就是他在獄中證實罹患柏金遜症，為免病情影響報仇，就算勝算不大，甘願冒險一試。另一方面，跟艾娃素有積怨的FBI女探員阿巴西（繆沙挪亞飾），對她緊咬不放，更令劫案提早曝光。

SLS保險庫遭雷洗劫後，表面上最大受害者是損失70億債券的三巨頭，事實果真如此？劇中主角大都惡有惡報，歸根究柢跟貪嗔癡本性有關，正如羅傑入獄後，對着因柏金遜症病發而不斷手震的雷說：「你浪費25年時間，就是為了向我報復？」一個死性不改，一個執迷不悔，兩人都罪有應得。自詡站在正義一方的阿巴西亦沒有好下場，她對艾娃的怨恨來自多年前一宗官司，艾娃在庭上揭發她有藥癮，導致輸官司及降職，就連兒子的撫養權亦一併賠掉。可是她不懂反省，只把責任推卸到艾娃身上。編劇對於人性的鞭撻和嘲諷，可謂不留餘地。

《萬花筒》共8集，每集一個單元，記錄劫案發生的不同時間線，由雷入獄前到劫案發生後，拼湊起來就是事件的來龍去脈。導演別出心裁，集數不用號碼區分，改以顏色命名，然後透過串流平台隨機向觀眾「派發」不同收看次序；以筆者為例，內定次序為黃、綠、藍、橙、紫、紅、粉紅和白色。觀眾透過熒幕，看到八色紛陳，這個就是劇名的來源。這種「拼圖式」的觀影手法看似新鮮有趣，其實噱頭大於一切，看罷全劇才發現敘事次序混亂，令人一頭霧水，例如「粉紅」是全劇結局，逐一披露主角下場，Netflix卻安排在尾二播放，反而打劫過程「白色」放到最後，個人並無真相大白之感，反而覺得被導演愚弄，嚴重影響觀影樂趣，或許這個就是「爛番茄」網站評分低的主因。