家人最強後盾 助跨過低谷 吳偉豪拒做花瓶 目標升呢男一

記者：陳釗

攝影：劉永銳

吳偉豪畢業後便加入無綫藝員訓練班，經過7年打拼奪得首個獎項，直認「男飛躍」獎對他意義重大，很有成功感，對他來說是一個肯定，但並不會為他帶來壓力，「因為無論得獎與否，我目標都是一致，繼續做好我的戲和工作，希望演每一個角色都有些突破」。

談到好友周嘉洛近年急速上位當男主角，目標會否像對方晉身一線小生？他堅定說：「Of course！我入行都是為了演戲，戲分當然想愈來愈多和重，但都要視乎公司安排，不過我隨時準備好。」覺得靚仔是優勢還是阻礙？吳偉豪說：「外貌可能會令觀眾覺得我順眼，從而想了解我，但不想做花瓶，希望除外貌，也有演技。」對於獲鄭則仕和黃日華點名讚賞，吳偉豪承認受寵若驚，沒想到如此重量級的前輩都有留意他，非常開心。

冇否認拍拖 低調處理感情事

能獲公司力捧，機會不斷，吳偉豪自覺非常幸運，知道很多比他做得時間長的師兄、前輩都沒有這些機會，所以很珍惜。不過一路走來看似一帆風順的他，都經歷過失落時，「記得初入行，收到《愛．回家之八時入席》入劇通知，但未知我的角色何時出現，直至70多集都未有安排我的戲分，當時不斷亂想，感到很迷惘、失落和擔心」。但他無論多失意都未想過放棄，因背負住自己及家人的期望，會把這些經歷過的低潮和教訓轉化成動力，從而進步。

提到之前不雅片事件，吳偉豪承認對他都有打擊，但事件已經過去，不想再多談，希望大家專注他的工作。在那段時間，吳偉豪全靠家人和朋友鼓勵他往夢想繼續衝，讓他從打擊中走過來，「屋企人是我最強後盾，無論我有什麼困難、選擇，他們永遠都會在我身邊，支持我、惜我和愛我。如果沒有他們，我不會有今天」。感情方面，吳偉豪希望低調，沒有否認拍拖，但追問對方是誰、是圈外還是圈內人等問題，他統一以「低調處理」回應，希望大家留意他的作品。

家人優秀倍添壓力

父母是退休公務員，大哥和二哥分別是消防隊長和飛機師，不俗的家庭環境是否讓他可無憂追夢？吳偉豪笑言因為每名家庭成員都那麼優秀，令他很大壓力，更要努力證明自己，「特別媽咪，她當初很擔心我入行是不是正確的選擇，想我讀完大學，思想成熟一點再想，但我堅決決定，所以要做出成績，現在（得獎）總算有個交代，令母親覺得我的決定是沒有錯，我希望將來能讓家人見到我成功的一面」。

至於新一年願望，吳偉豪希望繼續進步，有意報讀有關媒體、拍片的課程，藉此加深了解拍攝知識。此外期盼主演的第3套劇《你好，我的大夫》能於今年播出，劇中飾演中醫的他，為角色花了不少心機，又學針灸。問到可想與爸爸「父子檔」拍劇？吳偉豪笑言有機會當然想，但擔心被對方搶飯碗，「如果他拍埋劇，我怕我無工開，可能連粉絲都過檔。（想跟父親演什麼關係？）父子以外都可以，或者是敵對，其實我想看看會否有機會與爸爸客串一集《愛．回家》，希望監製看到啦，他很玩得，很有表演慾」。

想跟李佳芯演「姊弟戀」

談到在劇集《有種好男人》與視后兼女神李佳芯（Ali）演母子，吳偉豪表示首次與Ali合作，過程非常開心，「最記得我們第一場就要拍很沉重的戲，說她在喊，我要安慰她。當刻非常緊張，《有種好男人》是我第一套正劇，很多東西不懂處理，還要面對經驗豐富又好戲的師姐，難免有點怯，但Ali很包容和體諒我，而且就算拍我大頭，她希望我演得好，會繼續喊，助我入戲，我拍多久她就哭多久，非常惜我，很想再同她合作，演什麼關係都可以，演姐弟戀也不錯」。

場地提供：Glasshouse Greenery

化妝及髮型：Ricco Ng

服裝：dunhill

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