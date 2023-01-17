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2023年1月17日星期二
香港電影評論學會大獎 張婉婷紀錄片奪最佳電影 張繼聰首膺影帝 鄭秀文隔22年再封后
香港電影評論學會大獎得獎名單
搭膊背影宣傳照曝光 「疑似」黃子華林海峰首度合作舞台劇
張敬軒預告騷肌格劍賀票房大賣 Jeffrey洪嘉豪：奉陪到底
放鬆心情停服安眠藥 陳濬樺：無再聯絡張天賦
家人最強後盾 助跨過低谷 吳偉豪拒做花瓶 目標升呢男一
爆汪小菲情緒失控好恐怖 張穎穎分手宣言「聽你媽媽的話」
完成內地15場巡唱 農夫回港陪家人度歲
林俊傑為飛債頭痛 馮允謙秘密練兵回饋歌迷
《奇異女俠玩救宇宙》橫掃影評人選擇5獎大捷 演600磅基爸 班頓費沙翻身稱帝
《絕命律師》膺最佳劇集視帝
金球獎被指「播毒」 多人染疫缺席CCA頒獎禮
主要得獎名單
Blackpink港騷落幕 Jennie提早慶生
櫻井翔新劇首播收視一般
【開箱】《萬花筒》顛倒觀影經驗 新奇卻非有趣
香港電影評論學會大獎得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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香港電影評論學會大獎 張婉婷紀錄片奪最佳電影 張繼聰首膺影帝 鄭秀文隔22年再封后
香港電影評論學會大獎得獎名單
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張敬軒預告騷肌格劍賀票房大賣 Jeffrey洪嘉豪：奉陪到底
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