YMO高橋幸宏病逝 享年70歲 坂本龍一失摯友 上載全灰照哀悼

文：蘇珮欣

高橋幸宏昨日早上傳出死訊，其後所屬事務所發聲明證實噩耗，高橋幸宏本月11日上午5時59分，因腦腫瘤引發肺炎離世，享年70歲。事務所感謝各界對高橋幸宏生前的厚愛，家屬處理喪禮，事務所計劃日後為他舉行追思會。

高橋幸宏遺孀高橋喜代美發文表示，「高橋幸宏2020年夏天在切除腦腫瘤手術後，多次出入醫院，積極接受各種康復治療。去年11月開始一直留在家中養病，年底病情惡化，最終回不來了」。她稱丈夫與家人一直努力對抗病魔，並感謝醫護人員關懷及照料。

日媒報道，2021年6月高橋幸宏在社交媒體Twitter提及病情，「有種不好的預感，我又開始了另一種治療」；同年8月稱（腦腫瘤切除）手術已差不多一年，一邊治療一邊製作音樂，為了舉行演唱會，需要時間恢復體力，希望不久將來以健康樣子跟大家見面。去年6月，他在Instagram最後一次留言，感謝粉絲送給他的生日祝福。

高橋幸宏1978年與日本音樂大師坂本龍一及細野晴臣組成YMO，在1980年代掀起電子音樂熱潮，YMO的代表作《Rydeen》正是高橋幸宏作曲。其後高橋幸宏在日本樂壇與不同音樂人合作，先後組成多隊樂隊，包括Sadistic Mika Band、pupa、The Beatniks等；他亦曾為山本耀司的巴黎時裝展負責音樂編排。

坂本龍一得悉摯友離世，昨日在社交媒體上傳灰色照片，未有寫下一字半句，相信是哀悼摯友。樂隊pupa成員之一高田漣稱，很想再次與高橋幸宏演奏，對他的離世感遺憾，但慶幸他留下許多音樂作品。另外，曾與高橋幸宏合作的女歌手木村Kaela、與他私交甚篤的《交響情人夢》竹中直人、諧星三宅裕司，以及《海女》能年玲奈等均有留言悼念。