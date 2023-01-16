老公回港度歲團年 陳自瑤談王浩信支吾以對

陳自瑤劇中角色獲網民讚演活「神級八婆」，她不怒反感開心，不介意被封八婆，「我是演八婆仔，性格『13點』，好開心收到大家留言喜歡我的角色，也說少見我演此類人物」。她澄清現實中與角色完全不同，身邊好姊妹黃翠如與連詩雅也不是八婆，沒有向朋友借鏡參考，演繹全靠看完劇本和對白後，加入幻想去做。陳自瑤透露農曆新年會留港工作，未打算帶女兒外遊，去年留在內地拍劇的老公王浩信已回港，會否一家人食團年飯？她支吾以對說：「會，佢咁耐冇見小朋友。（他有否看你的演出給意見或稱讚？）唔……沒有……他沒有看，沒有同我講，其實有好多觀眾和監製都讚好已夠。」

吳偉豪信父能勝出比賽

吳偉豪對於有指全靠李佳芯撐起救全劇收視，他認為每名演員都有貢獻，不過李佳芯確實粉絲眾多，很有影響力，他開心跟對方和馬德鐘兩前輩合作。談到父親吳大強參加《中年好聲音》晉級25強，吳偉豪隔空為父打氣，「爸爸比我更受歡迎，希望他繼續加油，有信心他贏得比賽，講經驗他比我多。自小已知父親唱歌好叻，只是要照顧我們幾兄弟才放棄唱歌，如今再追夢，當然支持」。

陳庭欣去年參演新劇《寵愛Pet Pet》，希望獲安排今年播出。農曆新年她開心接到幾個公司團拜春茗的司儀工作，在工作中度過。她準備逛維園年宵花市，避談男友會否同行，只表示如果帶家中貓狗及鸚鵡寵物同行，相信市民見到牠們會比她更受歡迎，會獲贈不少禮物。

記者：林蘊兒