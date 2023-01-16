尾場獲驚喜應援 肉痛粉絲破費 陳奕迅憑歌寄意搞喊女兒

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

陳奕迅（Eason）前晚尾場演唱會除獲老婆徐濠縈與女兒康堤、父親陳裘大到場支持外，還有很多圈中好友捧場，包括鄭希怡與女兒、梁漢文夫婦、關智斌、許廷鏗等。Eason全晚表現興奮，更被熱情歌迷感動得眼泛淚光，數度強忍淚水，多次向觀眾90度鞠躬感謝。當他唱完《我們萬歲》後，台下粉絲吹3下哨子聲，示意高舉有Eason樣子及寫上「多謝你」的應援手幅，全場大合唱《天下無雙》。

誤當手幅照是鄭欣宜

感愕然的Eason以為母親在場吹哨子，笑問：「係咪我阿媽，我阿媽好鍾意帶哨子出街。」他瞪大雙眼望着手幅嘩一聲說：「乜料？」還誤以為手幅上的照片是鄭欣宜，看清楚後笑說：「原來是我，我有散光，還以為欣宜跟我講『多謝你』。好正，好震撼，多謝你們。」之後連說3聲「Oh my gosh」，又肉痛粉絲為他破費。他即興跟粉絲合唱《天下無雙》，感動眼紅紅向觀眾鞠躬致謝。接着他逐一跟舞蹈員擁抱，又向樂隊跪謝，表示防疫關係一直未攬過他們。

籲為環保出一分力

Eason有感而發自言到了48歲有新體驗，當然未到無欲無求不需要物質，承認仍有貪念，但相對較以前少了很多，覺得最重要和別人分享，最好是分享喜悅，尤其跟下一代分享，「不知何時開始，好喜歡『承傳』兩個字，最好承傳些好的事，他們從不好的事上，學到什麼是好和不好。」他透露近年開始有小習慣，外賣會自備外賣盒和餐具，盡量減少製造廢物，為環保出一分力，但他拒認是環保大使，只是見到海洋動物被塑膠物品弄得很慘，才跟大家分享一下。

Eason安歌唱了6首歌，其中《單車》和《大個女》分別送給父母和女兒康堤。唱《單車》時，他向父母、妻女發表愛的宣言：「我愛你，爸爸媽媽，我都愛我老婆和女兒。」當唱《大個女》時，台下的康堤感動落淚。最後Eason稱入行27年，難得遇到很多出色的音樂人，為他創作很多歌曲，然後唱出《歌．頌》向他們致敬，演唱會在零時前完場。

上台忘我 戰勝痛楚

Eason騷後受訪，提到數度強忍淚水是否好感觸？他笑言不記得了：「好感動能完成演唱會，今早（14日）仍擔心，前幾天不知是否轉天氣，喉嚨腫得很厲害，昨晚（13日）驚到難以入睡，直至早上7時才睡着，幸好睡眠質素不錯。綵排時已有火又無聲沙，之前擔心衰收尾，現在總算鬆一口氣。可能人大了，好易感動好易喊。」說到康堤在他唱《大個女》時落淚，他說：「她經常喊，很感性。我很少在別人面前喊，只帶歡樂和憤怒給大家。」

Eason開心大家踴躍聽他唱歌，「以前開演唱會，唱歌時要不停說話，今次我很大膽，一口氣唱了29首歌後才開口說話，其實都不需要，但我忍不住」。他在台上自爆膝蓋腫了，表示因在短時間內減磅，膝蓋沒脂肪支撐，有點痠痛，但表演者一上到舞台便忘我，腎上腺飇升，戰勝一切，忘記痛楚。

從未中招 自嘲無朋友

Eason為免影響演出，做足防疫措施外，還跟妻女「分居」，獨自搬到酒店住了個多月，他笑說：「我習慣住酒店，分分鐘不回家。一個人住好正，房間有個廚房仔，發現很喜歡洗嘢和整齊。」完騷是否最想攬老婆和女兒？他忍不住大笑說：「她們今（前）日做了核酸檢測，開騷前見面及相擁，現在最想打邊爐。」他表示如果演出期間確診，演唱會要即時腰斬，「家人都中過，幸我未中過，就知我有幾『宅』和有幾多朋友」。他將休息個多月，之後到馬來西亞、新加坡和台灣舉行巡迴演唱會。

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