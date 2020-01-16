招待ERROR鏡仔欣賞新片 何啟華嘲隊友反骨睇完唔宣傳

阿Dee首次體驗坐花車巡遊，好開心可以近距離接觸粉絲，又計劃與粉絲包場睇戲，並透露早前招待ERROR及MIRROR成員欣賞貴賓場，他笑說：「MIRROR班兄弟睇完戲幫手在社交網發文宣傳，但ERROR成員反骨，沒有做這些行為。」

阿Dee之前與隊友梁業（肥仔）到馬來西亞為《全民造星V》揀蟀，他稱參賽者水準好高，遇到好多翻版盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong，AK）及郭嘉駿（193）。他笑言：「有個遮了眼和鼻跟AK是一模一樣，我影相給花姐（黃慧君）、Lokman（楊樂文）睇他們都覺得似，但看正面就說不似。還有個似193，是身高。」有否參賽者似他？他說聽到香港區有參賽者跟他撞樣，被封翻版阿Dee，並已入圍。

王丹妮得知楊偲泳男友張振朗拍劇受傷，認為拍戲難免受傷，她試過演拍枱戲引致半隻手臂瘀青，「演戲時情緒激動太用力，拍兩三個鏡頭就傷了，反而張枱冇事」。

記者：鍾一虹

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