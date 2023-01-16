不覺舊愛有意重新追求 李佳芯否認跟陳炳銓復合

有報道Ali早前出席活動，舊愛陳炳銓到場偷望她，被發現即拔足而逃，對方又常於社交網上載二人愛犬豆豉照片獲她讚好，是否已復合？Ali否認：「他住將軍澳，可能是剛好經過活動場地，是我去踩他場，大家有聯絡，我見到朋友上載相片都會畀like，特別見到豆豉，有共同朋友聚會時，他會帶豆豉出來，但有段時間沒見。」可會接受對方重新追求？她說：「幻想唔到，也感覺不到，一直都是熟悉的朋友，到發生先算。」

胡定欣睇黑面新聞感過癮

胡定欣同樣應訓練班同學黎諾懿邀請獻聲，想不想嘗試當幕後？她說：「有興趣參與舞台效果和構思演出。（想不想做高層曾勵珍接班人？）我做唔起呀。」胡定欣被指在《萬千星輝頒獎典禮》周嘉洛獲獎時黑面，她已在社交網澄清，兔年可會笑多一點？她笑道：「那幾日睇新聞真的睇得幾開心，當晚我根本好開心，不知何時被捕足那表情，其實我有笑，亦好戥嘉洛開心，成為頒獎禮後的話題覺得好得意，反而有好多觀眾朋友幫我解釋，好惜住我。」下次會否全程保持笑容？胡定欣說：「不會，做番自己。」

泳兒恨與李幸倪合作

泳兒去年成績不俗，計劃農曆新年獎勵自己，放大假歐遊，男友因有工作未能同行，她與女友人結伴旅行，回港後才派利市，預了大出血。同是《聲夢傳奇》導師的李幸倪（Gin Lee）加盟英皇，她很開心，但否認是她拉攏對方入公司，「我冇咁大能力，只傾過將來發展，簽約是人生好大決定，我事前不知。（可擔心分薄資源？）我覺得公司都想每個歌手有好發展，如果她來了所有人資源都全部加碼，咁就最好喇，我也希望和她合作」。

記者：林祖傑