自嘲難甩「地獄黑仔王」稱號 張振朗拍劇撼爆眉骨縫7針

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：鍾偉茵

張振朗近日與陳山聰拍攝文偉鴻監製的新劇《奪命提示》，昨日凌晨1時許在錄影廠拍攝時，意外被座地燈撼爆左眉骨位置，流了很多血，經過無綫醫療隊簡單治理和止血後，即送他往醫院。無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲昨晨出席百萬行時，透露張振朗送院時清醒，但因傷口很深，為安全起見，特意安排他到私家醫院治療，並找來整容醫生為他縫針，保住靚仔樣。

幸沒中眼 毋須做腦部檢查

已回家休息的張振朗接受電話訪問時，聲音和精神狀態不俗，表示做完手術已沒有大礙，休息一下便可。他憶述當時正拍攝一場動作戲，已做足安全措施穿好護㬹及護腕，亦有武術指導在場指導，但意外真的想不到，被一盞已包好膠的座地燈撼落頭，他自嘲又做回「地獄黑仔王」。可擔心毀容？張振朗笑言不怕：「男人有撻瘌幾好呀，型啲嘛！（縫了多少針？）7針左右。」女友楊偲泳是否很擔心？他表示沒有即時告知屋企人和朋友，不想身邊人擔心。

從相片見張振朗傷處除縫針疤痕外，亦有紅腫，他慶幸沒有打中眼，只是皮外傷，毋須做腦部檢查，已出院回家休息。張振朗感謝監製和樂小姐快速為他安排醫生，令他很安心。他說今次跟劇組合作很開心，「《超能使者》和《鐵拳英雄》都是很好的劇集，我很喜歡拍有一些動作的戲，希望可以盡快康復復工，不影響拍攝進度」。樂小姐透露張振朗本月21日拆線，最快過年後才開工。

楊偲泳稱年輕人好快康復

張振朗女友楊偲泳昨日出席賀歲片《毒舌大狀》宣傳，談到男友拍劇受傷送院，她說：「他已報平安，相信年輕人好快康復，所以不擔心。」張振朗笑言多條疤痕更有型，楊偲泳說：「是嗎？他在搞笑，現在他面上多了點經歷，但大家不要學。」她稱沒有門路帶男友磨平疤痕，相信對方的公司會有好的安排和照顧，但有意跟男友入廟拜神，祈求健康和好運，「我拍戲都試過兩度仆低，有次仆到五體投地，自此每逢開工前都會上香拜神祈求順利」。