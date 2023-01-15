杜琪峯監製《命案》獲邀參加柏林影展 主角林家棟感榮幸 Lokman：雙喜臨門

《命案》台前幕後得悉喜訊均感興奮，監製杜琪峯表示好榮幸該片獲邀參展，更高興可以藉此機會，將他與MakerVille第一次合作的作品帶給全世界的觀眾。林家棟同感榮幸，「《命案》率先在柏林影展同觀眾見面，要多謝杜琪峯、游乃海同導演鄭保瑞畀這個機會我參與，亦感恩有一班好的團隊支持，希望大家鍾意，多謝」。Lokman說：「能夠參與銀河映像的拍攝，是多麼榮幸，多麼有挑戰。加上再獲邀參展，對我來說是雙喜臨門，感受非常簡單，十分開心！現在最希望是到時有檔期，能飛到現場。」

《命案》講述一心幫鳳姐化解「死劫」的命理大師（林家棟飾），因鳳姐獨自離開而被殺人犯殘殺。正當大師悲痛莫名之際，機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東（楊樂文飾），並挑起少東與生俱來的殺戮衝動。大師算出少東將會因殺人犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命……。

娛樂組