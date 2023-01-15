伙隊友Stanley聲演賀歲動畫 改善咬字不清 呂爵安自誇資深配音員

首次聲演動畫的Stanley透露聽過森姆積遜的英文配音，給到他靈感，開工前做足準備，希望觀眾會給他及格。問3人有否NG？陳欣妍自豪說：「我一take過。」Edan讚她快上手，又自稱花了不少心思配音，「我加入一些笑料，希望觀眾睇得開心。」

Edan主演劇集《I SWIM》曾被批評咬字不清，今次為動畫配音是否想一雪前恥？他說：「我會慢慢改善，有請教配音老師，亦有畀錢上堂，發現是語速、沒張開嘴巴說話的問題，所以現在會練習多點郁動嘴巴，說話減慢點，因本身心急易緊張。」Stanley留意到Edan努力改善問題，經常擘大口說話。

拍拖遊泰國 陳欣妍否認好事近

提到農曆新年將至，Stanley表示會相約MIRROR成員食盆菜和打牌聚會。陳欣妍預告跟男友沈震軒去泰國旅行。Edan追問她是否好事近，「是否可以派利市畀我？」她立即否認，並向Edan和Stanley討利市，「聽講他們派的開工利市幾大封」。Edan稱樂意派開工利市，希望皆大歡喜。

Stanley自認衣著求其被女友批評

Stanley昨日還出席學生獎勵計劃頒獎禮，稱讀書時期成績中規中矩，難忘中六那年定下攞獎目標，經過努力，終如願取得會計學科全級第一名。問他數口是否好精？他笑說：「不知呢。」談到他與隊友李駿傑（Jeremy）在社交網分享撞Look照。Stanley笑言是巧合，不是刻意穿兄弟裝。女友李炘頤（Alina）是否充當形象指導？Stanley說：「平時的衣著好casual和低調，有時都幾求其，一件衫在一星期內可以著幾次，女友批評我不可以這樣，始終是公眾人物，出街要注重儀容。由於女友在打扮方面很有時尚觸覺，所以都會找她幫手扮靚。」他留意到女友主持的時尚節目口碑不俗，也戥對方開心。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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