賀歲片無懼挑戰甄子丹 張敬軒自嘲裸跑戲做Jeffrey陪襯

張敬軒（軒仔）透露農曆新年已相約一班演員朋友到其家中拜年及打麻將。會否緊張觀眾對他的裸跑戲有何反應？他說：「不緊張，反正焦點都落在Jeffrey身上，我和白只都是襯托他，各有口味，食得清淡些，就我這些，食得肥膩些，就有白只。」王菀之說：「那Jeffrey就是完美的了！」賀歲檔撞正甄子丹主演的電影《天龍八部之喬峰傳》，對票房可有信心？軒仔說：「我哋都打得嘅，我話晒都是『彩虹甄子丹』，加上王菀之是『牛池灣楊紫瓊』。」王菀之稱：「非常之期待甄子丹前輩睇到我們的打戲，或者他會很滿意。」

軒仔讚Lucy得意轉數超快

軒仔在網上節目《軒公敲碗》第2季邀請李璨琛4歲女兒李元元（Lucy）「談情」，片中Lucy對軒仔說︰「我覺得你好鍾意我！」軒仔稱這一集是育兒日記，第一次湊BB，大讚Lucy好得意，而且轉數超快，「我都真係嚇親，對她毫無招架之力，她亦是性格巨星，因為我不是MC（張天賦），她鍾意MC，只覺得我鍾意她，我都想邀請王菀之任嘉賓，玩自由搏擊」。

對於樂壇教父Uncle Ray離世，軒仔表示在幾個場合跟對方見過面，入行已知道Uncle Ray在樂壇的地位，他的離世，對整個行業都是一個重大損失，望其家人節哀順變。

Jeffrey忙到無時間陪女友旅行

Jeffrey覺得人生中可以參演賀歲片，是好感恩的一件事，希望觀眾看完有個開心的心情過肥年。他工作不斷是否過肥年？他說：「今年收入比去年多，最重要是保持健康體魄，不過新年都想食肥少少。」戲中裸跑是否新春益粉絲？他說：「是劇情需要，不過這場戲拍得好開心。」他稱沒考慮過拍寫真，要開始成熟，今年最重要是練好歌喉和演技，主力在音樂和電影上，亦因工作太忙，未必有時間陪女友去旅行，工作為先，女友亦很體諒。

記者、攝影：林祖傑