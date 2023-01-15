區瑞強不捨 鄭中基：感恩樂壇有你

區瑞強去年底開演唱會，Uncle Ray曾到場欣賞。他接受《明報》訪問稱，雖然Uncle Ray在醫院已一段時間，他們有心理準備，但仍非常傷痛及不捨。Uncle Ray是樂壇及播音界的教父中的爸爸，是對方介紹他入唱片界，數十年來在音樂上獲得指導，獲益良多。

鄧達智：健談和藹可親

時裝設計師鄧達智與Uncle Ray認識多年，視對方為非常值得敬重的長輩。他形容Uncle Ray對他的成長有正面影響，「讀初中時，時常收聽Uncle Ray主持的電台節目，從那時起接觸不少外國音樂，慢慢學聽英文歌。最難忘是節目有接聽電話環節，聽眾與Uncle Ray傾偈用全英文對答，試過打入節目對話幾次，全靠他訓練我學講英文，他算是我的英文老師」。他分享數年前在港台跟Uncle Ray、陳美齡合照，讚Uncle Ray很健談又和藹可親。