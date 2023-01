深信人生有盡 音樂無限 樂壇教父Uncle Ray離世 享年98

Uncle Ray前年退休,間中有公開露面,去年曾欣賞黃凱芹及區瑞強演唱會,但行動不便需坐輪椅。昨日治喪委員會發出公告:「我們懷着沉痛和不捨的心情宣布,有樂壇教父美譽的Uncle Ray於2023年1月13日下午5時在香港中文大學醫院安詳離世,享年98歲。至親好友陪伴在側,並由Joe Junior領唱《You'll Never Walk Alone》,送別這位備受尊敬的前輩。香港中文大學醫院的醫護團隊,個多月來對Uncle Ray悉心照顧,我們深表謝意;並向Uncle Ray的家人致以深切慰問。喪禮將以天主教儀式進行,詳情另行公布。」

契仔Andy:因肺炎入院 走得突然

Uncle Ray契仔Andy接受《明報》訪問,透露契爺是因肺炎入院,走得比較突然。他本打算買病牀方便契爺回家休養,如今突然變成辦喪禮,措手不及,很多事未準備好,有進一步詳情再公布。

商務及經濟發展局長丘應樺,與文化體育及旅遊局長楊潤雄對Uncle Ray逝世表示惋惜,會永遠懷念他。丘應樺表示Uncle Ray工作逾70載,建樹良多,備受業界敬重,感謝他對廣播業的貢獻。楊潤雄形容Uncle Ray是「香港重要的流行文化代表性人物」。廣播處長張國財讚揚Uncle Ray一生對樂壇及廣播界的貢獻,向其家人致以深切慰問。

許冠傑哀悼:是我一生摯友及老師

許冠傑與Uncle Ray相識數十年,得悉好友離世感傷心,在社交網上載與Uncle Ray合照,寫道:「Uncle Ray是我一生的摯友及老師,對他的離開,我十分哀痛 。Uncle Ray對香港音樂界的貢獻非常重要,是推動香港音樂發展的重要人物,他的離開是香港音樂界的一大損失。希望他的家人節哀順變,Uncle Ray在天國繼續他精彩的音樂世界。」

車淑梅與丈夫張文新於本月2日到醫院探望,她在社交網分享當日合照,對Uncle Ray離開非常不捨,她指當時對方精神不錯,還一起玩拍片。

車淑梅月初探望 談100周年演唱會

車淑梅接受《明報》訪問,表示對Uncle Ray說「快啲出院,度一度100周年演唱會」,Uncle Ray開心答她「好呀好呀」。

Uncle Ray原名是Reinaldo Maria Cordeiro,中文名郭利民,父母是葡萄牙人,1924年在香港出世,講得一口流利粵語。1949年加入麗的呼聲出任撰稿員,後獲升為唱片騎師。及後他於1960年加入香港電台,1970年開始主持香港最長壽電台節目《All The Way with Ray》。他訪問過不少國際樂壇巨星,包括披頭四樂隊 (The Beatles)、奇里夫李察(Cliff Richard)等。他扶助過不少本地歌手及組合,包括許冠傑、蓮花樂隊與泰迪羅賓等。

為樂壇廣播界貢獻良多 三度受勳

除電台節目,他主持過電視節目,亦拍過不少電影,如《摩登保鑣》、《失業生》等。他對樂壇及廣播界貢獻良多,曾獲不少嘉許及榮譽,包括1987年獲英女王頒授MBE勳章、1997年獲香港電台授予「終身成就獎」、2008年及2022年分別獲特區政府頒授銅紫荊星章及銀紫荊星章、2012年獲香港演藝學院頒授榮譽院士,以及2022年獲香港中文大學頒授社會科學系榮譽博士。

2021年辦榮休盛典演唱會

受新冠病毒疫情影響,Uncle Ray於2020年12月至2021年5月暫停主持港台節目,2021年5月6日宣布榮休。他當時在退休聲明中以「千里同行 終須一別」為題,表示「退下來不等於停下來,我還是與音樂同在。我深信人生有盡,音樂無限。」同年11月於紅館舉行兩場《Uncle Ray榮休盛典演唱會》,陳潔靈、倫永亮、露雲娜等演出。Uncle Ray近年身體抱恙,去年初曾因中風入院。

娛樂組