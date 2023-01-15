【開箱】《The First Slam Dunk》 重拾第一次的感動

主角不起眼 故事雙線發展

《男兒當入樽》漫畫主角明明是自詡籃球天才的櫻木花道，何以井上雄彥甘冒被粉絲指摘的風險，堅持把電影主角換成人氣稍遜的宮城良田？作者在訪問中解釋，隨着年紀漸長，閱歷與心境都有轉變，不再沉迷英雄角色，反而對「接近現實的人物」感興趣，因此決定由漫畫最不起眼（無論身材與個性）的湘北高中籃球隊控球後衛擔當新片主角。

《The First Slam Dunk》故事雙線發展，一邊講述漫畫從未提及宮城良田的身世背景，另一邊是他跟湘北隊友：櫻木花道、赤木剛憲、流川楓和三井壽在全國高中籃球大賽險勝最強對手山王工業的過程。一靜一動，互相影響，讓老讀者重新發掘角色的過去，就算從未睇過漫畫原著的觀眾，亦能輕易找到切入點，不得不佩服井上雄彥的手段相當高明。

《The First Slam Dunk》補白了宮城良田的成長經歷：童年受到哥哥啟蒙而愛上籃球、父兄相繼離世造成沉重打擊、跟母親關係漸行漸遠、遷離故鄉的寂寞、校園暴力的反抗等，全靠籃球令他獲得救贖。值得一提的是，宮城良田的故事，某程度就是井上雄彥的寫照，難怪如此真實動人。

宮城良田在湘北大戰山王工業的比賽過程中，透過回憶成長點滴，由懷疑人生到自我肯定，並透過亡兄、母親、球隊經理等給予勇氣，終於打出一場漂亮的勝仗。電影亦有提及他跟隊友的關係，例如與三井壽不打不相識的經過，但只是輕描淡寫，就連漫畫主角櫻木花道的曝光率亦不算多，幸好每次出場都有驚喜，例如在比賽結束前，背部負傷的他突然問安西教練：「老頭子，你人生最光輝的時刻是哪？」未待教練回覆，他已自問自答：「我是現在這一刻呀！」經歷3年疫情，踏入2023年，電影教曉我們要有活在當下的勇氣，才能繼續走下去。

日本票房抛離《阿凡達2》

《The First Slam Dunk》不單補完了「湘北vs.山王工業」的賽果，也為宮城良田創作全新結局，片尾提及他高中畢業後到美國發展，在籃球場上重遇山王工業球員澤北榮治，從二人眼神和肢體語言可見，他們並非「兩個只能活一個」的宿敵，更像是「識英雄重英雄」的戰友，老讀者看到這裏，豈能不感動流涕？

井上雄彥設計人物角色，功力毋庸置疑，更值一讚是他對於《The First Slam Dunk》動畫技術的執著，保留了漫畫的2D筆觸，換上水墨線條，同時加入3D視覺特技，難得兩者毫無衝突，效果渾然天成；更厲害的是拍攝球賽的速度與流暢，簡直無懈可擊，刺激程度媲美真人比賽，同樣令觀眾緊張得手心冒汗，最後一秒由櫻木花道投出決勝球，戲院全場觀眾拍掌歡呼，這份埋藏多年的感動，又再重新經歷，此片日本票房能夠大幅拋離《阿凡達：水之道》並非無因。