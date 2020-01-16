關繼威攬啜恩師史匹堡 楊紫瓊被「集郵」 AFI頒獎禮為「貓王女」默哀

AFI年度十優電影包括《阿凡達：水之道》、《貓王》、《奇異女俠玩救宇宙》、《法貝曼：造夢大師》、《虛無》、《她說》、《Tar》、《壯志凌雲：獨行俠》、《女戰不敗》及《Women Talking》。除了這10部電影的台前幕後現身外，迪士尼、華納兄弟、串流平台Netflix等公司的行政總裁艾格（Bob Iger）、大衛扎斯拉夫（David Zaslav）及薩蘭多斯（Ted Sarandos ）均有亮相，場面熱鬧。

AFI除了慶祝年度十優電影，總裁Bob Gazzale亦在會上提到其中有得獎者正在哀悼，要求大家為逝者默哀；他雖然沒有明言是誰，但大家都意識到他是指前一日猝逝的「貓王」獨生女麗莎瑪莉，獲表揚的十優電影之一《貓王》導演巴兹雷曼（Baz Luhrmann）及監製基爾畢曼（Gail Berman）亦有現身。去年康城影展，《貓王》世界首映，其時亦宣傳處女執導電影《War Pony》的「貓王」外孫女兼《光豬舞壯士》女星萊莉基奧就表示，已看了《貓王》試片，跟媽媽麗莎瑪莉和外婆Priscilla看畢哭了足足5分鐘，「那是一次情緒很波動的經驗，由於有關家人，所以非常激動」。宣傳《貓王》的過程中，麗莎瑪莉亦十分支持巴兹雷曼及男主角奧斯汀畢拿（Austin Butler）；後兩者前日分別發聲明悼念麗莎瑪莉。奧斯汀表示很難過，並永遠感激有幸跟她親近的時光，會一直記得她的溫暖、愛與可靠。巴兹雷曼稱整個拍攝團隊及他去年都感受到麗莎瑪莉善良的擁抱，知道全球的粉絲都會為麗莎瑪莉的媽媽及女兒祈禱，而且會永遠懷念她的暖意、笑容與愛。

麗莎瑪莉將長眠雅園

萊莉基奧透過發言人表示，母親麗莎瑪莉遺體會運回外公位於田納西州孟菲斯雅園的豪宅落葬，跟其3年前逝世的胞弟班哲民及外公「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）長眠雅園。巴兹雷曼曾表示，麗莎瑪莉2005年出售父親的遺產，唯獨保留了雅園百分百業權。他籌備《貓王》的年半時間，麗莎瑪莉亦借出雅園當作他的辦公室。

另一方面，《奇異女俠玩救宇宙》是AFI十優電影之一，出爐金球獎影后楊紫瓊及男配角獎得主關繼威出席了頒獎禮；前者大受歡迎，被劇集《生活割離術》監製賓史迪拿（Ben Stiller）、《阿凡達：水之道》占士金馬倫（James Cameron）及《虛無》佐敦比爾（Jordan Peele）等導演邀請合照。關繼威本月10日贏得金球獎最佳男配角時，在台上感激史匹堡當年選中他演出《魔域奇兵》；相隔3天，兩人前日又在AFI頒獎禮重逢，關即時上前跟「恩師」擁抱，還攬啜對方面頰，兩人頓成鎂光燈的焦點。