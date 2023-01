54歲「貓王女」麗莎瑪莉疑心臟病逝 死前兩日出席金球獎有異狀 先後跟米高積遜尼古拉斯基治離婚

本月8日是「貓王」皮禮士利的88歲冥壽,適逢《貓王》本周二揚威金球獎,當然值得高興,怎料頒獎禮結束後兩日,突然傳來「貓王女」兼已故流行曲天王米高積遜(Michael Jackson)前妻麗莎瑪莉猝逝的噩耗,令人震驚又難過。「貓王」遺孀Priscilla Presley昨日發表聲明,證實女兒死訊:「我和皮禮士利家族成員都為麗莎瑪莉的逝世而大受打擊,在此艱難時刻,希望大家尊重遺屬私隱。」但未有透露麗莎瑪莉死因。

據娛樂網站TMZ引述加州警方發言人稱,本周四(12日)上午10時37分收到「加州某住宅有人心跳停頻」的求助個案,醫護人員趕赴現場,為病人注射至少一針腎上腺素,令她暫時回復脈搏,並於11時17分送往附近醫院。Priscilla Presley其後透過社交媒體撰文,呼籲全球粉絲為女兒麗莎瑪莉祈禱。由於情况危殆,她一直昏迷不醒,只靠機器維持生命,最後返魂無術。

湯漢斯夫婦悼念

據英國《每日郵報》報道,麗莎瑪莉本周二現身金球獎紅地氈時,接受電視娛樂節目《Extra》主持Billy Bush訪問已覺異樣,全程需由80歲「貓王」前經理人Jerry Schilling攙扶,對答亦口齒不清,說話愈來愈慢,豈料兩日後即傳來死訊,令人措手不及。

麗莎瑪莉死訊曝光後,圈中好友包括《油脂》尊特拉華達(John Travolta)、《寫出友共鳴》歐雅史賓沙(Octavia Spencer)及女歌手Pink等紛紛留言悼念,《貓王》戲中飾演經理人Tom Parker上校的金像影帝湯漢斯(Tom Hanks),昨日亦偕妻麗達韋遜(Rita Wilson)發表聯合聲明,憶述拍攝和宣傳《貓王》期間,跟麗莎瑪莉及其女兒相處的點滴,「她對我們表現親切,她的女兒Finley和Harper更令人開懷大笑,我倆的心與她們同在」,又大讚麗莎瑪莉歌聲「充滿熱情和力量,值得大家欣賞」。

1968年在田納西州出世的麗莎瑪莉,是「貓王」皮禮士利與Priscilla Presley的獨生女,她曾接受《紐約時報》訪問,憶述跟亡父相處的美好時光:「他是如此的非凡,作為明星如是,舞台下的他亦一樣。」為了讓女兒欣賞雪景,皮禮士利父女乘坐私人飛機到愛達荷州,逗留約半小時然後回家。然而她的悲慘人生,亦由9歲喪父開始說起。

兒子自殺打擊大

曾染吸毒、酗酒等惡習的麗莎瑪莉,一生經歷4段失敗婚姻,1988年與音樂人丹尼基奧(Danny Keough)結婚,6年後分手即改嫁米高積遜,二人在多米尼加共和國舉行秘密婚禮,消息一出轟動全球,當時米高受戀童官司困擾,她曾否認這段維持兩年的婚事是為對方「洗白」;2002年她第三度出嫁,新郎是金像影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage),可惜這段婚姻更「短命」,僅維持4個月便分手收場。麗莎瑪莉與第4任前夫Michael Lockwood亦於去年離婚。據離婚文件指,她聲稱陷入財困,欠債高達1670萬美元(約1.3億港元)。

麗莎瑪莉育有4名子女,唯一一名兒子班哲民基奧(Benjamin Keough)於2020年自殺,終年27歲。去年7月她為悼念亡兒,透過社交媒體上載母子腳部紋上相同圖案的合照。

事業方面,麗莎瑪莉先後推出3張個人專輯《To Whom It May Concern》、《Now What》及《Storm & Grace》,前兩者均曾登上美國Billboard 200大碟榜前十名。