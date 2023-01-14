大除夕與圈外男友低調完婚 41歲劉心悠：好開心找到另一半

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劉心悠早前突斥資2250萬元在港置業，以首置名義入市，購入西貢清水灣道澳貝村全幢村屋，該村屋建築面積2100平方呎，四房三廳間隔連戶外花園，私隱度甚高，劉心悠當時透露是出售外國物業全數付清樓價。

2250萬築愛巢 推劇學烹飪

原來劉心悠急急置業是為了築愛巢，加上之前聲稱因報讀烹飪課程，辭演馬浚偉監製的港台劇《我們的畢業禮》，似一早鋪排秘婚大計。

馬浚偉不知情：最緊要開心幸福

馬浚偉與劉心悠情同兄妹，他回覆《明報》指港台劇原本去年12月拍完，因疫情一直延後，所以劉心悠未能參演。問到劉心悠可有告知結婚？他說：「無喎，我唔知喎！佢仲同我講，話去學廚考藍帶……是但啦，結婚佢哋自己知咪得囉，最緊要自己開心幸福！」

姊弟戀開花結果 沒邀圈中人出席婚禮

消息指劉心悠婚禮選址上水的室外場地，由於場地屬親戚擁有，加上秘密得連一個圈中人也沒有邀請出席，故丁點風聲也沒有漏出，順利低調舉行。新郎的身分同樣神秘，據知他並非圈中人，是細劉心悠數年的圈外上班族，兩人譜出姊弟戀，有情人終成眷屬，實在可喜可賀。