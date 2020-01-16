「理念不同 無辦法行落去」 樂隊ONE PROMISE宣布解散

成員陳羿辰（Sora）前日在Instagram限時動態上載天色灰暗的照片及留言︰「天再灰暗，但只要未入黑，代表我仍然見到光，希望大家集氣，畀我捉緊呢道光。」數小時後，他又上載入黑後的風景照，「天黑了，完結了，可能好好把酒乾了」。似表達對解散決定的難過。

ONE PROMISE的成員由主音盧文廸（文廸）、結他手周天衡（天衡）、低音結他手陳羿辰（Sora）及鼓手馮卓然（Anton）組成，前身是2002年成立的樂隊Empty，2013年加入Anton，2019年以四人組合並改名ONE PROMISE加入環球唱片。Anton於2020年因骨枯症轉做Rapper，他去年初戀上林欣彤，惹三角戀傳聞，年底兩人宣布分手，隊友們一直表現支持與團結，想不到突然因理念不同解散。

娛樂組