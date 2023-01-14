Blackpink亞博騷開鑼 粉絲接機撲空 梁詠琪偕女捧場 余德丞搶購紀念品

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Blackpink成員Jisoo、Rose及Jennie昨午由首爾仁川機場出發，她們穿著密實，其中Jennie戴上名牌頸巾，潮味十足。泰籍成員Lisa自上周完成泰國巡迴演出後，一直留在家鄉，昨晨從當地啓程來港。

成員下午抵港 直往會場綵排

Lisa在泰國機場獲大批粉絲送行，她心情大靚，向粉絲派心心。昨日也有不少香港粉絲一早到機場接機，希望近距離見偶像，但她們從其他秘密通道離開，粉絲撲空而回。

4成員下午抵港，隨即直接趕到亞博會場綵排，更讓部分持VIP門票的粉絲優先欣賞她們的演出。

余德丞用幾部電腦購得VIP門票

Blackpink今次來港演出，門票分6種，最貴的VIP門票售價$2999，持VIP門票可提早入場欣賞Soundcheck Party綵排。余德丞近兩年迷上Blackpink，購得VIP門票，昨日做完電台節目便趕入亞博，見他一身忠粉打扮，穿著Blackpink衛衣還拿着手燈。他睇完綵排，再等入場看正式演出，稱是靠自己購買VIP門票，動用幾部電腦一齊撳飛。他睇綵排時聽聞有觀眾以1.5萬元購得兩場門票。他稱買了衛衣、手燈與T恤，因有些演唱會周邊商品每日有限額，他排隊購買時，很多產品已售罄。

Blackpink繼2019年首次來港演出，相隔4年再度來港，粉絲期待已久，粉紅迷在會場隨處可見，梁詠琪與女兒匆匆到達，入場前接過朋友給她的紀念品就轉身走，沒有停下來接受傳媒訪問。

逾500粉絲排隊買心頭好

場外設有4名成員的巨型佈景板，逾百粉絲排長龍等候跟偶像照片打卡留念。至於售賣巡唱紀念品的攤位，亦吸引逾500人排隊等購心頭好，當中以售價450元的粉紅拼黑色心心燈牌最受歡迎，價錢最貴是衛衣，售價為650元。

雖然政府已放寬防疫措施，大會保安程序仍十分嚴格，每名觀眾入場前須逐一檢查隨身物品，再加上金屬探測棒掃勻全身方可入場。