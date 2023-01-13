【開箱】《Island》 車銀優濟州驅妖 保護富家女

漫畫改編

《Island》改編自韓國同名漫畫，講述妖怪在島嶼作惡，追捕財閥家女兒，年輕驅魔師及半人半妖獵人對抗妖怪。漫畫《Island》1997年推出，起初是黑白漫畫，累計銷售逾1000萬冊，2016年在網漫平台Naver以彩色版本重新連載，並推出後續故事，前年《Island》擴展至手機遊戲，如今更拍成劇集。

此劇由《虛擬都巿》裴鍾（前名朴光賢）執導，《讀取惡心的人們》金南佶、《女神降臨》車銀優及《該死的戀愛》李多熙合演。講述大韓集團會長獨生女元美湖（李多熙飾），遭姑母設計陷害，惹上醜聞，被迫辭去集團所有職務，搬到濟州避風頭。元美湖為「反省過去」，被安排當中學教師，但一踏足濟州，即遇上連串怪事，成為妖怪捕獲對象，幸每次阿班（金南佶飾）及時出現拯救。

元美湖聘阿班當貼身保鑣，卻不知道他是長生不老的半人半妖獵人。阿班流着妖怪「情炎鬼」的血，曾殺害元美湖的前生，自小被島上僧侶培訓獵殺妖怪。元美湖前世是元情聖使，肩負建立結界、保護人類遠離妖怪的使命。另一方面，年輕神父約翰（車銀優飾）看到預言書有關元情聖使的內容後，從梵蒂岡前往濟州，想喚醒元美湖前世的力量。

還原角色

《Island》至今4集上架，僅描述漫畫初段故事。據悉全劇共12集，分兩部分上架。上半部去年12月30日首播，每周更新兩集，下月3日會公開下半部。劇集與漫畫原著略有不同，前者加重約翰的戲分，以及他與元美湖及阿班之間的關係；第2集就講到元美湖的管家張執事（吳光祿飾）曾是神父，刻意安排約翰前來，聲稱他是親戚，其實暗中保護元美湖。

劇中金南佶、李多熙與車銀優，以及尚未正式登場、扮演妖怪獵人「窮嘆」的盛駿，均「神還原」漫畫角色。金南佶穿黑衫黑褲，化身冷酷的阿班，雖然造型跟他舊作《火爆神父》的角色有點相似，但不失魅力。被稱為「臉蛋天才」的車銀優，首次挑戰動作戲，今次他不用談情說愛，跟李多熙感情如姐弟，角色個性也活潑開朗，搶眼且討好。

此劇另一亮點是用電腦特技製作而成的各種妖怪，如「情炎鬼」及「本株賴」，效果不俗。值得一提的是，各種妖怪出現的原因，皆與人類惡念相關，如第3集講高中女生被男友拍下裸照並勒索，走投無路只好藉助妖怪力量復仇。