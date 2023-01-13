去年伙尊尼狄普巡演 78歲結他手Jeff Beck逝世

Jeff Beck上世紀60年代加盟The Yardbirds樂隊，取代原先Eric Clapton的位置；離隊後又與另一著名結他手Jimmy Page及男歌手洛史釗域（Rod Stewart）組成樂隊。Jeff Beck曾被《滾石》雜誌評選為史上百大結他手第5位。先後於1992及2009年分別以Yardbirds成員及個人身分兩度入選搖滾名人堂。他曾七度贏得格林美音樂獎，另一次則是跟爵士樂手Herbie Hancock合作《The Imagine Project》而得獎。

Jeff Beck與《魔盜王》男星尊尼狄普（Johnny Depp）2020年合作，重玩約翰連儂的《Isolation》；其間尊尼雖要兼顧跟前妻兼《水行俠》女星安柏赫特（Amber Heard）的互控誹謗官司，但去年審結前夕，Jeff Beck又與尊尼展開歐洲巡迴演出，並於7月推出了專輯《18》。據《人物》雜誌報道，尊尼曾往探望Jeff，對其離世十分難過，接近兩人的消息指尊尼與Jeff很老友，尤其去年夏天他們一起巡演，變得更親密。

Jeff Beck的死訊傳出後，Kiss主音Gene Simmons表示「無人彈結他可以像Jeff Beck那樣」；曾與Jeff Beck合作的Ozzy Osbourne、滾石樂隊主音米積加（Mick Jagger）、洛史釗域等紛紛致哀。Spandau Ballet成員Gary Kemp形容Jeff，「絕對是結他之神，由搖滾到騷靈到爵士，完全可駕馭每個音樂類型」。