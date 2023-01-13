楊紫瓊角逐演員公會影后迎戰姬蒂

導演公會獎（DGA）向來被視為奧斯卡最準確的風向儀，過去74屆只有8次跟奧斯卡賽果不符，拿到DGA的導演幾乎鐵定能在金像獎再下一城。對上一次「失靈」是2019年，DGA把最佳導演頒給《1917：逆戰救兵》森文迪斯（Sam Mendes），最後卻是《上流寄生族》奉俊昊捧走奧斯卡。

DGA老將史匹堡迎戰4「新人」

第75屆DGA頒獎禮將於下月18日在洛杉磯舉行，昨日公布入圍名單；剛三奪金球獎最佳導演的史匹堡，以《法貝曼：造夢大師》第13度提名，先後於1986、1994及1999年憑《紫色》、《舒特拉的名單》及《雷霆救兵》三奪DGA大獎，無論提名及得獎次數，都是紀錄保持者。史匹堡今年的對手相對欠DGA經驗，分別是再度入圍的《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）馬田麥當奴（Martin McDonagh），以及同樣首度入圍的《奇異女俠玩救宇宙》關家永與丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）、《Tar》托迪菲爾德（Todd Field）及《壯志凌雲：獨行俠》約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）。相比起DGA最佳導演候選名單全男班，候選最佳新導演的5個名額，則佔了4名女性，包括《Aftersun》蘇格蘭女導演夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）及《孕辱》柯德莉狄溫（Audrey Diwan）等，獨《Emily the Criminal》尊柏頓福特（John Patton Ford）是男導演。

SAG演員公會獎，《伊尼舍林的女妖》與《奇異女俠玩救宇宙》各獲5項提名領先，除一同入圍整體演出獎迎戰《法貝曼：造夢大師》、《巴比倫：星聲追夢荷里活》與《Women Talking》。《伊》片出爐金球影帝哥連費路（Colin Farrell）會在最佳男主角迎戰金球影帝《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）、《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）、《Living》標尼爾（Bill Nighy）及《籃兒當搏盡》阿當辛迪拿（Adam Sandler）。

金球獎收視跌 SAG由Netflix直播

SAG最佳女主角方面，同樣在金球獎封后的《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊，將會跟《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）正面交鋒；《女戰不敗》維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）及《Till》丹妮爾德韋拿（Danielle Deadwyler）亦會加入戰團。《奇》片關繼威贏得金球獎後，亦獲SAG最佳男配角提名，將與《法貝曼：造夢大師》保羅丹奴（Paul Dano）、《伊尼舍林的女妖》班頓基臣（Brendan Gleeson）與巴利基奧漢（Barry Keoghan），以及《死亡天使》艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）爭獎。《奇》片許瑋倫和珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）會在最佳女配角同室操戈，並迎戰《鯨》周洪、《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett ）及《伊》片嘉莉干頓（Kerry Condon）。

另外，美國全國廣播公司（NBC）直播的第80屆金球獎頒獎禮，據報錄得625萬觀衆收看，對比上次直播的2021年，收視下跌約一成，幸未至史上最低；據悉NBC直播金球獎最低紀錄為2008年，因當時編劇掀罷工潮，不少人聲援，改為舉行記者會宣布賽果，只有約600萬人收看。下月26日舉行頒獎禮的SAG，昨日宣布會安排在Netflix的YouTube頻道直播；據悉演員公會跟串流平台Netflix簽訂了新合約，到2024年的一屆SAG頒獎禮會正式透過Netflix全球直播。