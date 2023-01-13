劉佩玥前世積福 陳展鵬自認「明燈」 陳山聰獎換獎 想追個兔女

陳展鵬表示一齊攞獎非常開心，「由《城寨英雄》開始，睇住Moon成長，之前跟山聰合作過《張保仔》，今次一起拍《超能使者》好開心」。Moon對於得獎感驚喜，也感恩遇到展鵬這個好對手，合作過程中很仔細及細心幫助她，「好多謝公司大班兄弟姊妹都愛惜我，相信是我前世積來的福氣。」陳展鵬搞笑對Moon說：「可能我前世真是欠了你。」他自認「明燈」，以往貼馬國明、袁偉豪為心水視帝，結果「燈死」了他們，故今年希望陳山聰攞視帝也不敢講出口，換個形式找女兒拍片打氣，終於能見證對方成功。

展鵬一屋女人渴望追個仔

問會否努力造人賀得獎？陳展鵬笑指現在一屋女人，望追個仔平衡陰陽，倘若再生女怕招架不住，他說：「其實生孩子會隨緣，我都喜歡熱鬧家庭，認同老人家所講，生完就好想繼續生。」Moon攞獎後自覺責任重大，在工作方面不敢怠慢，會將壓力變成動力，目前正努力拍攝新劇，笑言跟親友的慶祝活動有拖無欠。

陳山聰表示因忙拍新劇，未有時間跟親友慶祝，得獎後興奮了一晚，翌日已調整心態重新出發，放眼未來，要做得更好，「我的心情已經平復，覺得要放低呢種開心，繼續做好眼前工作，老婆都讚我態度正確，變大個仔及成熟」。

陳山聰稱老婆拍攝兒子在電視前看爸爸攞獎的片段，大讚爸爸好叻，「我都有攞住個獎跟兒子自拍留念，兒子舉起大拇指讚我叻，我好冧，覺得最寶貴是擁有幸福家庭，攞獎是錦上添花」。他坦言新年願望是多生一個小孩，最理想是追個女湊成「好」字，「攞到呢個獎，老婆應該沒藉口了，我想用這個獎換另一個獎，真的想生多個，希望兔年有好消息公布」。

記者：鍾一虹