蘇芷晴選擇與困難共存 COLLAR巴士巡遊賀出道一周年

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

COLLAR昨日慶祝成軍一周年，舉行巴士巡遊活動，數百粉絲帶備各成員名牌到場支持。8名成員現身一刻，守候多時的粉絲即瘋狂尖叫，各成員亦識做大派心心冧粉絲。

兩男粉尖沙嘴跑到西九力撐

她們乘坐專屬巴士從天星碼頭出發，途徑旺角彌敦道，最後到達終點站西九龍文化區M+，舉行新歌發布會；其間有兩名年輕男粉絲沿途奔跑、由尖沙嘴追到西九，十分熱血。亦有不少粉絲和途人在街道兩旁為她們打氣，COLLAR趁農曆新年將至，祝大家新年快樂。發布會現場亦有大批粉絲迎接，場面墟冚。

So Ching邱彥筒手持呼拉圈演出

COLLAR在發布會上以形體劇場方式演繹新歌，其間So Ching與邱彥筒（Marf）手持呼拉圈演出，兩人4手交疊將呼拉圈穿過對方身體放在地上，再手拖手走出呼拉圈，似有帶領So Ching走出陰霾的意思。隊長沈貞巧（Gao）在台上表示這個表演只此一次，是送給粉絲的禮物。陳泳伽（Winka）與蘇雅琳（Ivy So）稱歌曲難得找來RubberBand編曲和監製，希望向對方偷師，透過表演和作品帶到信念給大家。李芯駖（芯駖）亦希望她們能化身一股力量，當大家面對黑暗時，COLLAR會跟大家勇敢前進。

受訪時，COLLAR表示是次表演花兩個星期排練。談到成軍一年的心情，Gao稱很開心和感動。Marf見到粉絲很努力的追車來到現場，覺得很有心，而且感恩沒落雨。談到她和So Ching的呼拉圈演出是否有特別意思？Marf表示呼拉圈在不同人心目中，代表着不同的意思，對她來說是代表存在恐懼的舒適圈，想脫離，但後來發現應該要共存，與身邊人一起面對和承擔。

So Ching表示呼拉圈代表她一路以來面對的困難，開始時，是被困難帶着走，其實並不好，就算走了出來，依然在身邊騷擾着她，所以現在要認清，不要當局者迷，最後她選擇了與困難共存。

芯駖表示作品的意思是開放的，希望帶給大家信息，她們會繼續向前行，將所有困難、恐懼放低。

期待以最佳狀態舉行演唱會

談到新曲與RubberBand合作？芯駖與Winka稱期待已久，很感動，希望今年可以帶多點新歌給大家。至於原本去年3月舉行的演唱會，可有最新消息？COLLAR表示期待中。Marf希望待她們的狀態和歌單都準備好才舉行，想以最佳的面貌呈現給大家看，相信一切的安排都是最好的，不會心急。

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