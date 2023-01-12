呂方開騷怕凸腩 首要減10磅

呂方表示相隔8年再在香港開騷，是次個唱原定2019年舉行，受疫情影響而取消，適逢今年有期，碰巧又是他入行40周年，故別具意義，也是緣分。開騷在即，呂方承認首要減肥，目標減10磅，「但農曆新年有很多誘惑，盡量戒口，幸好我平時都有運動」。

兩歲女只觀賞不上台

呂方在台上稱想邀請甄妮和關正傑等前輩做嘉賓，他笑言：「我都不知她（甄妮）現在在哪裏。」又稱嘉賓名單言之尚早，他想跟新一代歌手合作，喜歡馮允謙、張天賦、鄭欣宜和炎明熹。問到兩歲女兒呂晨會否上台？呂方表示會帶女兒到後台感受一下，但上台就不會了，「因女兒沒見過這些場面，不過她很喜歡唱歌，原來真的有遺傳，但她不喜歡聽我的歌，喜歡聽快歌，還會跟着音樂跳舞，聽我的歌就沒有太大反應，說很慢，但都有讚過好聽」。至於生日，呂方表示跟太太簡單食飯慶祝，因要減肥應付個唱，希望到時不會凸肚腩。他透露想過在演唱會向已故顧嘉煇致敬，因對方寫了兩首歌《雪山飛狐》和《黑白殭屍》給他，不過唱《雪山飛狐》就要找女聲合唱。

記者：陳釗