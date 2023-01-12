《皮諾丘》最佳動畫 串流平台首得獎

桑迪亞哥米特（Santiago Mitre）執導《阿根廷1985》（Argentina, 1985）摘下最佳非英語電影獎，令到賽前兩大熱門：朴贊郁執導韓片《分手的決心》，以及代表德國角逐奧斯卡最佳國際電影獎的《西線無戰事》空手而回。《阿》片講述1985年阿根廷民選政府對先前獨裁軍政府迫害人權罪行的司法審訊。

印度片《革命雙雄》主題曲《Naatu Naatu》連敗美國3大樂壇天后，分別是Lady Gaga主唱《壯志凌雲：獨行俠》的《Hold My Hand》、Rihanna主唱《黑豹2：瓦干達萬歲》的《Lift Me Up》，以及Taylor Swift主唱《荒野謎屍》的《Carolina》，贏得最佳電影主題曲獎。有美媒指過去主要由美國著名歌手包辦此獎項，今年賽果爆冷，或與金球獎成員擴展至美國以外傳媒有關。

（第80屆金球獎頒獎禮）