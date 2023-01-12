半數視帝后缺席 奇雲遭洪災擋路 《小學風雲》《白蓮會》成大贏家

HFPA連番爆出醜聞，去年遭業界杯葛金球獎，連帶今年憑《鯨》首度獲提名電影戲劇最佳男主角的《盜墓迷城》班頓費沙（Brendan Fraser）也表明不會出席頒獎禮，稱事緣2003年遭時任HFPA主席Philip Berk非禮，HFPA事後解釋Berk純粹開玩笑，班頓不滿答覆，所以即使有份角逐影帝，也決定缺席。今年半數得獎劇集最佳男女主角缺席，是否不滿HFPA表現，認為過去一年仍改善不足？

雅曼達辛蒂雅因公缺席

憑西部故事《黃石4》在戲劇類擊敗《絕命律師》卜奧登卻（Bob Odenkirk）等勁敵稱帝的奇雲高士拿，表示因天災導致他無法出席金球獎頒獎禮。奇雲透過社交網上載片段致歉，稱昨天要在聖巴巴拉縣接子女放學，也是該區5年來第二度水浸公路，之後更發現一家人身處城中錯誤地區而無法即晚回家。到昨早公路仍封閉，他們無法及時回家，「沒能出席金球獎頒獎禮，無人比我們更難過了」。他其後多謝《黃石》台前幕後，並再次為未能出席頒獎禮致歉。有關西部的故事《黃石4》結局一集，是去年美國最高收視節目之一，今年會播第5季下半部，並推出了兩部前傳。

雅曼達施菲（Amanda Seyfried）在《新創大騙局》扮演有「女版喬布斯」之稱的血液檢測初創公司Theranos創辦人霍姆斯，首奪迷你影集或電視電影最佳女主角，她亦缺席，頒獎嘉賓稱她這星期正忙於創作新的音樂劇，此言引起網民好奇，不少人估她正拍《媽媽咪呀3》。

憑《毒癮女孩》封戲劇類視后的辛蒂雅（Zendaya）同樣缺席，頒獎者指她忙於其他工作，所以未能現身。辛蒂雅其後在社交網上載黑白照，為未能到場致歉，並多謝其他同獲提名的女演員，稱很欣賞她們。她又感激《毒》劇拍檔及喜歡她劇中角色的所有人。

《龍之家族》奪戲劇最佳劇集

《權力遊戲》前傳《龍之家族》雖然去年才首播，迅即捧走戲劇類最佳劇集，監製Miguel Sapochnik與劇中扮演少女與成年版龍族公主的美莉艾葛（Milly Alcock）及愛瑪達斯（Emma D'Arcy）一同上台。Miguel致謝時感激播放《龍》劇的HBO信任。迷你影集或電視電影方面，《白蓮會》獲4項提名，結果擊敗《暗黑信使》、《食人魔達默》、《彭美與湯美》與《新創大騙局》等對手，贏得最佳劇集；《白》劇及扮演富婆Tanya的珍妮花古烈治（Jennifer Coolidge）亦捧走最佳女配角，合共兩獎，成為此組別的大贏家。珍妮花致謝時特別多謝《白》劇監製兼編導米克韋（Mike White），稱對方給了她希望及一個新的開始，帶來生活不同的轉變，並說「愛死他了」，米克韋聞言感動落淚。Netflix《食人魔達默》伊雲彼得斯（Evan Peters）則在迷你影集類稱帝。

講述一名熱血教師的處境劇《小學風雲》，賽前獲5項提名領先，最終在音樂或喜劇捧走最佳劇集、女主角及男配角3獎，成為大贏家。該劇出爐視后昆塔布倫森（Quinta Brunson）身兼編劇，她致謝時特別鳴謝監製Justin Halpern及Patrick Schumacher全力支持她，「他們讓我做任何事」。跟《小》劇一樣在串流平台Disney+播放的《大熊餐廳》，飾演星級廚師的謝洛美韋特（Jeremy Allen White）獲頒最佳男主角，他致謝辭時稱：「我愛《大熊餐廳》，我愛我的角色，也愛我的拍檔和工作伙伴，我演得好，是因為你們都好。」

（第80屆金球獎頒獎禮）