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2023年1月12日星期四
成龍辭演《奇異女俠玩救宇宙》 關繼威執二攤膺男配 60歲楊紫瓊首封金球影后
《法貝曼：造夢大師》膺最佳電影 史匹堡三奪導演獎
《伊尼舍林的女妖》贏3獎大捷 哥連費路喜劇稱帝
金球獎電影得獎名單
半數視帝后缺席 奇雲遭洪災擋路 《小學風雲》《白蓮會》成大贏家
湯告魯斯退獎事件淪笑柄
《皮諾丘》最佳動畫 串流平台首得獎
沈貞巧生日願望COLLAR愈來愈好 193外遊抵港落機即掙外快
計劃日本之旅 魏浚笙慰勞經理人女友
女團EOS首亮相 最年輕成員涉非法集結今上庭 老闆杜汶澤寄語Lokyi展望將來
三棲發展 恨拍張學友周星馳 周興哲為紅館騷學廣東話冧歌迷
呂方開騷怕凸腩 首要減10磅
嘴刁許廷鏗努力掙錢「食好嘢」
李幸倪簽新公司 接家人來港定居安心拼事業
金球獎電影得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（第80屆金球獎頒獎禮）
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成龍辭演《奇異女俠玩救宇宙》 關繼威執二攤膺男配 60歲楊紫瓊首封金球影后
《法貝曼：造夢大師》膺最佳電影 史匹堡三奪導演獎
《伊尼舍林的女妖》贏3獎大捷 哥連費路喜劇稱帝
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半數視帝后缺席 奇雲遭洪災擋路 《小學風雲》《白蓮會》成大贏家
湯告魯斯退獎事件淪笑柄
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沈貞巧生日願望COLLAR愈來愈好 193外遊抵港落機即掙外快
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