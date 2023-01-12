成龍辭演《奇異女俠玩救宇宙》 關繼威執二攤膺男配 60歲楊紫瓊首封金球影后

獲6項提名的《奇異女俠玩救宇宙》，由60歲楊紫瓊大熱捧走最佳女主角，她上台領獎時神情激動，競爭對手《五腥級盛宴》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）起立鼓掌致敬。楊紫瓊致謝時稱：「當我進軍荷李活時，感覺就像夢境成真……他們卻對我說，我只是少數民族。我不斷鼓勵自己，能夠跟台下這些出色的電影人合作，我已做得很好了。」話還未說完，現場卻播出音樂，楊紫瓊拒絕收聲：「我會揍你一頓，我是認真的！」逗得全場爆笑。

楊潤雄稱楊紫瓊「香港演員」

楊紫瓊感激《奇異女俠》兩名導演大膽起用她演繹新移民、中年母親，「隨着年紀愈大，演出機會好像愈來愈少，能夠扮演這個對我和很多人都有共鳴的角色，實在是珍貴的禮物」。她又感謝同片拍檔關繼威、許瑋倫和珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）。《奇》片講述移居美國的華裔婦秀蓮（楊紫瓊飾）既要照顧家庭，又要打理洗衣店，生活不好過，還得應付稅務主任（珍美李寇蒂斯飾）咄咄逼人。老公（關繼威飾）某天突然說，她是多元宇宙的救星，唯一對抗邪惡勢力的超級英雄。此片製作費2500萬美元（約1.95億港元），結果叫好叫座，全球票房收逾億美元（約7.8億港元），成為刀仔鋸大樹最佳示範。

繼《別告訴她》中韓混血兒奧卡菲娜（Awkwafina）後，在馬來西亞出生及成長的楊紫瓊，成為金球獎史上第2位亞裔影后；文化體育及旅遊局長楊潤雄撰文恭賀，「楊紫瓊先在香港影壇取得成就，繼而進軍國際影壇，憑着出色演技及堅毅努力，今次取得電影界極高殊榮，實至名歸。香港演員在國際影壇繼續大放異彩，我們感到非常鼓舞」。

武打女星出身 近年開始轉型

楊紫瓊1983年贏得馬來西亞小姐後展開星途，翌年來港拍廣告，首部電影是伙拍洪金寶與林子祥演出《貓頭鷹與小飛象》；之後改以「打女」姿態演出《皇家師姐》、《警察故事3超級警察》及《東方三俠》等動作片，危險場面亦親身上陣，導致受傷無數；跟成龍合演《警察故事3》其中一場跳車戲，曾失足墮地，「幸好不是頭部首先撞落地面，否則不堪設想」。拍攝《阿金的故事》從天橋躍下鏡頭，背部重傷幾乎終身癱瘓，自認楊紫瓊忠實粉絲的《危險人物》導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）便曾來港探望她。傷癒復出後楊紫瓊憑《新鐵金剛之明日帝國》進軍荷李活，參演李安執導《臥虎藏龍》更令她大受外國觀眾歡迎，並憑《藝伎回憶錄》、《我的超豪男友》等轉型。近年參演串流平台劇集如《善惡魔法學院》及《獵魔士：血源》等，楊紫瓊早前接受美媒訪問時曾說，「亞裔面孔的魔法師，過去很少見吧？」

《魔域奇兵》童星 多謝史匹堡

關繼威首次提名金球獎結果一擊即中，贏得最佳男配角的他致謝期間多次爆喊；首先多謝台下的金像導演史匹堡（Steven Spielberg）起用時年12歲的他演出《魔域奇兵》，「所受教育是永遠不會忘記從哪裏來，而且永遠記得誰給我第一個機會」。之後他曾拍《小靈精》等電影，但成年後在美國的演出機會不多，「直至30多年後，終有兩個人（導演關家永與丹尼爾施奈特）記起我，再次給我機會」。

關繼威在越南出生，曾住香港難民營，及後舉家遷居美國。他曾習跆拳道，拍過港片《1997飛虎奇兵》及《無限復活》。之後獲元奎邀請，曾協助《變種特攻》、《最後一強》等片拍攝動作場面。根據資料，他亦擔任過王家衛《2046》的助導。隨着《奇》片熱爆全球，關繼威重返幕前，也由無人問津變成片約不斷，除了加盟Marvel超級英雄劇《洛基》第2季，亦計劃演出《小靈精》續集，更向迪士尼招手，「如果電影公司開拍《魔域奇兵》外傳片，我隨時候命」。

Marvel電影首次女演員得獎

最佳女配角落在《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett）手上，這是她繼《天娜真愛又如何》後再獲金球獎，也是首名女星憑Marvel超級英雄片贏得金球獎。

（第80屆金球獎頒獎禮）