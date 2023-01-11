松本潤新劇低開 60年來最差收視

《怎麼辦家康》首集節奏明快，迅速交代松本潤飾演德川家康跟妻子瀨名（有村架純飾）拍拖、結婚、產子，到出兵打仗的過程，不過網民對於戰爭場面頗有微言，狠批騎馬戲由電腦CG特技製作，感覺相當廉價；阿部寬扮演武田信玄的造型亦惹爭議，網民嘲諷其光頭襯大鬍子造型似《羅馬浴場》的外國人角色。

至於跟《怎麼辦家康》同日首播的TBS電視台醫療劇《Get Ready！》，由妻夫木聰與藤原龍也合演，收視10.2%；北川景子主演富士電視台「月9」劇《女神的教室～法學青春白皮書～》周一（9日）開播，收視亦有10.5%，算是打響頭炮。