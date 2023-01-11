松本潤新劇低開 60年來最差收視

【明報專訊】《信用欺詐師》古澤良太編劇、《隔壁的Chikara》松本潤主演NHK電視台大河日劇《怎麼辦家康》周日（8日）首播，雖然新劇陣容鼎盛，請來《殺手寓言》岡田准一、《DCU》阿部寬、《她和他的戀愛花期》有村架純、《全裸監督》山田孝之、《認識的妻子》廣瀨愛麗絲、《東京復仇者》山田裕貴及《孤獨的美食家》松重豐等合演，可惜收視低開，跟2018年鈴木亮平主演《西鄉殿》同樣只得15.4%，成為自1963年《春日局》之後大河劇最差開播成績。
《怎麼辦家康》首集節奏明快，迅速交代松本潤飾演德川家康跟妻子瀨名（有村架純飾）拍拖、結婚、產子，到出兵打仗的過程，不過網民對於戰爭場面頗有微言，狠批騎馬戲由電腦CG特技製作，感覺相當廉價；阿部寬扮演武田信玄的造型亦惹爭議，網民嘲諷其光頭襯大鬍子造型似《羅馬浴場》的外國人角色。
至於跟《怎麼辦家康》同日首播的TBS電視台醫療劇《Get Ready！》，由妻夫木聰與藤原龍也合演，收視10.2%；北川景子主演富士電視台「月9」劇《女神的教室～法學青春白皮書～》周一（9日）開播，收視亦有10.5%，算是打響頭炮。
相關字詞﹕女神的教室～法學青春白皮書～ 北川景子 藤原龍也 妻夫木聰 Get Ready！ 有村架純 怎麼辦家康 松本潤