荷李活明星哈里王子聚居地 居民被迫疏散 名嘴愛倫直擊加州洪災嘆「瘋狂」

蒙特西托社區位於美國加州聖巴巴拉縣，居民約9000，距離洛杉磯約90公里，向來是荷李活明星及富豪的聚居地；根據資料，除了愛倫狄珍妮絲，另一名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、《星球大戰》導演佐治魯卡斯（George Lucas）、《白宮群英》男星洛魯（Rob Lowe）、《老友記》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、《聲聲相識》奧斯卡影帝謝夫布烈治（Jeff Bridges）、《神探俏嬌娃》茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）、《變種特攻》「X教授」柏德烈史超域（Patrick Stewart）、美國前副總統戈爾（Al Gore）均住該區。據悉最近忙於宣傳回憶錄《Spare》的英國哈里王子，婚後與太太梅根遷居美國，亦選址蒙特西托。

提醒大衆善待大自然

據悉去年夏天的山火燒去山坡不少植物，而蒙特西托消防部門表示，過去30日當地錄得305至510毫米降雨量，已超過年均約430毫米，累積雨水也讓該區面臨更大洪災及泥石流風險。氣象部門預測，當地未來24小時可能迎來200毫米降雨量，因此本月9日發布撤離令，呼籲居民立即疏散，否則要做好自立自強多日的準備，因為道路中斷，洪水或泥石流可能導致居民屆時無法撤離，救護員也無法到達現場。

與同志伴侶寶莎迪羅斯（Portia de Rossi）長居蒙特西托的愛倫狄珍妮絲，前日上傳短片到社交網，呼籲居民要注意安全；片段中身穿連帽灰色衛衣的愛倫，到住所對出的河川取景，可見水流呈泥黃色，非常湍急，愛倫卻表示該河川罕有見水流，現在卻暴漲到9英尺，可能還會多漲兩英尺。愛倫稱蒙特西托居民需要疏散，由於她住所位於較高地勢，當局着她們留在安全地方，但她飼養的馬匹已準備好撤離。愛倫又提到5年前該地也經歷同樣洪災，而且剛好也是發生在1月9日，「真的瘋狂，就在（洪災）5周年迎來空前的豪雨」；她還表示水位似乎不斷上漲，又提醒大衆必須善待大自然，「因為大自然已不滿我們了」。

愛倫狄珍妮絲是荷李活著名主持，她的同名清談節目播出長達19年；不過2020年爆出工作環境欠佳，3名監製面臨性騷擾及其他不當行為的指控，最後遭解僱。愛倫曾公開道歉，並承擔責任，但她同時被指是雙面人，加上該節目收視起伏不定，最終去年5月結束。愛倫其後轉戰網上平台，去年10月開始在YouTube頻道推出《 Time For Yourself… with Ellen》的紀錄短片，記錄她展開新生活，學習編織、觀鳥等不同興趣。